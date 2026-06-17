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YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が「【しまむら】最近太った私が選んだ「着痩せ服」4選」と題した動画を公開しました。動画では、しまむらで購入したアラフィフ世代向けの「着痩せアイテム」4点と、その具体的なコーディネートテクニックを紹介しています。



冒頭で「ダイエットより細見え服を探す方が早い」と語るゆかりんさん。1点目に紹介したのは、足の肉感を消す「ジョーゼットドロストWP」です。縦にストンと落ちる生地感と引き締め色のブラウンが、足をまっすぐ見せてくれます。2点目の「Tスソレースリブキャミ」は、気になるお尻周りをカムフラージュする優秀アイテム。手持ちのニットの下に重ねて裾からレースをのぞかせることで、ふんわりと体型をカバーします。



続いて3点目は「HDK*シアービッグT」。オーバーサイズでありながら、体に沿って落ちる素材のため「巨大化しない」のがポイントです。最後の「TCPIJヘンリータンク」は、脇部分が見えないカッティングで気になる脇肉をしっかりガードしてくれる一着です。



動画内では、これらのアイテムを使ったコーディネートも披露されています。首、手首、足首の「三首」を出して華奢に見せるテクニックや、ロングネックレス、柄物のバッグを使って「視線をずらす」といった、着痩せのための実践的なコツも詳しく解説。体型の悩みに寄り添ったアイデアは、日々の服選びの参考になりそうです。