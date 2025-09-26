米倉涼子のInstagramの更新が、1カ月以上にわたって滞っている。

「2020年3月末、長年所属してきた事務所を退社し、個人事務所を設立しました。その1カ月後の5月にInstagramの公式アカウントを開設。投稿では、テレビなどでなかなか聞く機会のない日常や過去の苦労話などが綴られており、現在77万人のフォロワーを抱えています。

開設以来、頻繁に更新をおこなっていましたが、8月19日を最後に更新されていないのです。

米倉さんは、2022年にはファンクラブ『よねさんち』を開設し、こちらも頻繁に更新していましたが、やはり8月15日以降、更新がストップしており、心配の声が寄せられています」（スポーツ紙記者）

ことの発端は、9月22日の『NEWSポストセブン』の報道だった。

「記事によると、米倉さんは9月17日、『BARNEYS NEW YORK』の銀座本店のリニューアルセレモニーに出席予定でしたが、開催直前に体調不良を理由に降板していたといいます。

また、25日の『ジャガー・ランドローバー』のプレス発表会も直前になってキャンセルに。SUV車『ディフェンダー』のアンバサダーに就任予定でしたが、直前の辞退により、発表会そのものの開催が中止になったとのことです。

こうした報道から、米倉さんの体調を不安視する声が出始めました」（芸能記者）

Xでは、《米倉涼子さん大丈夫かなあ》《頑張り過ぎる方だから無理しないで欲しいです》など、心配の声が相次いでいる。

米倉は、事務所を退所する前後から体調不良に悩まされてきた。2019年には「低髄液圧症候群」を患っていることを公表。さらに2022年には「急性腰痛症および仙腸関節障害による運動機能障害」に見舞われた。これでドクターストップがかかり、思い入れのある主演ミュージカル『CHICAGO』を降板することになってしまった。

その後、手術を受けて快復傾向にあったようで、2024年6月に『あさイチ』（NHK）に出演した際は「5月くらいから急に元気になってきました」と笑顔で話していた。だが、今年6月には米倉の異変を感じた視聴者もいたようだ。

「6月12日、高級時計『ウブロ』のイベントに、ゴールドカラーの深いスリット入りロングスカートにキャミソールタイプのトップを身につけて登場したのですが、SNSでは “激やせして見える” と心配する声があがっていました。

女性ファッション誌の専属モデルを務めるなど、もともと細身でスタイルのいい米倉さんですが、やつれた印象を受けた人もいたようです」（前出・芸能記者）

再び元気な姿を見せてくれる日を、ファンは待っている。