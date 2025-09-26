¡È°¦¿Í¤È¥é¥Ö¥Û¡É¹âÃÎÅìÀ¸¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ö²ñµÄ¼¼Âå¤ï¤ê¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×ÍýÍ³ÀâÌÀ¢ªÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤´¤¤ÀâÆÀÎÏ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÃÎÅìÀ¸¡Ê60¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡Ê42¡Ë¤¬»Ô´´Éô¿¦°÷¤Ç´ûº§¤ÎÃËÀ¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇ¼ÆÀ¡ª¡×¹âÃÎÅìÀ¸¤Î¡È¥é¥Ö¥Û¡É¤Þ¤Ä¤ï¤ë½õ¸À¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö²¶¤â°¦¿Í¤È¥é¥Ö¥Û¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë°¦¿Í´Ø·¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é°¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥é¥Ö¥Û¤ò²ñµÄ¼¼Âå¤ï¤ê¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¤¿¤À¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¯¤é¸À¤Ã¤Æ¤âÂç¿Í¤Ï¿®ÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È1²ó¤Ê¤éÂ¾¤Î¾ì½ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Æ¤â10²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¦¡¦¡¦
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö½ñ¤½Ð¤·¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¹¤´¤¤w¡×¡ÖÀè¿Í¤Î¶µ¤¨¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÀâÆÀÎÏ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹âÃÎ¤Ï2016Ç¯¤Ë³Ð¤»¤¤ºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿ºá¤Ê¤É¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢ÌôÊª°ÍÂ¸¾É¤ò¹îÉþ¡£¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤â¹Ô¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇ¼ÆÀ¡ª¡×¹âÃÎÅìÀ¸¤Î¡È¥é¥Ö¥Û¡É¤Þ¤Ä¤ï¤ë½õ¸À¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö²¶¤â°¦¿Í¤È¥é¥Ö¥Û¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë°¦¿Í´Ø·¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é°¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥é¥Ö¥Û¤ò²ñµÄ¼¼Âå¤ï¤ê¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¤¿¤À¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¯¤é¸À¤Ã¤Æ¤âÂç¿Í¤Ï¿®ÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È1²ó¤Ê¤éÂ¾¤Î¾ì½ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Æ¤â10²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¦¡¦¡¦
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö½ñ¤½Ð¤·¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¹¤´¤¤w¡×¡ÖÀè¿Í¤Î¶µ¤¨¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÀâÆÀÎÏ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹âÃÎ¤Ï2016Ç¯¤Ë³Ð¤»¤¤ºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿ºá¤Ê¤É¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢ÌôÊª°ÍÂ¸¾É¤ò¹îÉþ¡£¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤â¹Ô¤¦¡£