シルバニアファミリー「赤ちゃん家具コレクション」新作がコンビニで先行販売決定！ マーメイドがテーマの全6種
玩具シリーズ「シルバニアファミリー」は、10月4日（土）から、ブラインドボックスのおもちゃ「シルバニアファミリー 赤ちゃん家具コレクション −ゆめいろマーメイド−」を、「ローソン」で先行販売する。
【写真】ラインナップは全6種類！ かわいいラッコやハスキーなど展開
■海を思わせる淡いカラー
今回発売される「シルバニアファミリー 赤ちゃん家具コレクション −ゆめいろマーメイド−」は、マーメイドがテーマのオリジナルのコスチュームを着た赤ちゃんの人形と、赤ちゃん用の家具がセットになったコレクション。
集めるとお部屋をすてきにコーディネートできる全6種類がそろい、ショコラウサギの赤ちゃんと貝殻モチーフのソファがセットになった「ショコラウサギの赤ちゃん／ソファ」や、ラッコの小さい赤ちゃんと貝殻ベッドがセットになった「ラッコの小さい赤ちゃん／ベッド」が展開される。
また、ハスキーの赤ちゃんと貝殻のテーブルがかわいい「ハスキーの赤ちゃん／テーブル」や、ラテネコの赤ちゃんと貝殻モチーフのチェストが入った「ラテネコの赤ちゃん／チェスト」などが登場。何が入っているかは開けてからのお楽しみのブラインドボックス仕様となっている。
なお本商品は、後日より「シルバニアファミリーファンクラブオンラインショップ」での発売も予定。それまでの期間は「ローソン」限定で販売となる。
【写真】ラインナップは全6種類！ かわいいラッコやハスキーなど展開
■海を思わせる淡いカラー
今回発売される「シルバニアファミリー 赤ちゃん家具コレクション −ゆめいろマーメイド−」は、マーメイドがテーマのオリジナルのコスチュームを着た赤ちゃんの人形と、赤ちゃん用の家具がセットになったコレクション。
また、ハスキーの赤ちゃんと貝殻のテーブルがかわいい「ハスキーの赤ちゃん／テーブル」や、ラテネコの赤ちゃんと貝殻モチーフのチェストが入った「ラテネコの赤ちゃん／チェスト」などが登場。何が入っているかは開けてからのお楽しみのブラインドボックス仕様となっている。
なお本商品は、後日より「シルバニアファミリーファンクラブオンラインショップ」での発売も予定。それまでの期間は「ローソン」限定で販売となる。