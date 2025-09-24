『シティーハンター』大原画展、森美術館で開催　限定グッズ付属の特別チケットも

原画展「シティーハンター大原画展～FOREVER, CITY HUNTER～」が2025年11月22日（土）から12月28日（日）まで、上野の森美術館で開催される。

【画像】「シティーハンター大原画展～FOREVER, CITY HUNTER～」の特典グッズなど詳細

コアミックスが発行する『シティーハンター』。2025年2月26日に連載開始から40周年を迎えたことを記念して、原画展「シティーハンター大原画展～FOREVER, CITY HUNTER～」が開催される。本展は、『シティーハンター』に魅せられたすべてのファンに捧げる、誰もが心に刻んだ名場面と名台詞満載の作品史上最大の展覧会となる。

獠と香の運命的な出会い。個性豊かな仲間や依頼人と築き上げた信頼。そしてかけがえのないパートナーとして互いを認め合う獠と香の絆。クールで、コミカルで、時に切なく、心揺さぶる感動の物語が凝縮されている。展示されるのは、圧巻の400点を超える直筆原画。貴重な資料や、世界観に没入できるフォトスポット、特別映像など、ファン必見の展示が満載だ。

展覧会の開催にあたり、『XYZ…冴羽獠を上野の森美術館に呼びたい!!』というクラウドファンディング企画も実施。「シティーハンター大原画展 ～FOREVER, CITY HUNTER!!～」の会場内に『シティーハンター』作中でよく見た喫茶キャッツ・アイのカウンターでコーヒーを飲みくつろぐ獠ちゃんを実物大で再現。喫茶キャッツ・アイのカウンターに座る冴羽獠の横に腰をかけたり、記念撮影ができるスポットを実現させる。

通常チケットのほか、一般観覧に先駆けいち早く展覧会を楽しみたい人のために、11/22-23日時指定券も販売。「オリジナルスノードーム」や「オリジナルピンズ」が特典のセット券、2名で来場するとお得なパートナー券など、バラエティ豊かなチケットが登場した。チケットの詳細は展覧会HPや各プレイガイドをチェックだ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）