イラストレーターの大友しゅうまさんの漫画「シのくまちゃん 〜時代遅れに、お別れを〜」がインスタグラムで6700以上の「いいね」を集めて話題となっています。

部長に無理やり仕事を押し付けられた部下の女性。そこに「シのくまちゃん」と「執行ペンギン」が現れ、部長に制裁を…という内容で、読者からは「あ〜スカッとした！」「このシリーズ大好き、もっと描いてほしい！」などの声が上がっています。

理不尽上司への痛快な制裁にスカッと！

大友しゅうまさんは、インスタグラムで作品を発表しています。大友しゅうまさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「シのくまちゃん 〜時代遅れに、お別れを〜」を描いたきっかけを教えてください。

大友しゅうまさん「魅力的なキャラクターを生かした作品を作りたいと思ったのがきっかけです。そこで生まれたのが『シのくまちゃん』でした。『かわいらしいゆるキャラが、どぎつい拷問を行う』というギャップが面白さの決め手です。某猫型ロボットの四次元ポケットのように、シのくまちゃんはアイアンメイデン型のリュックを背負っていて、中には拷問道具がぎっしり。そこから道具を取り出し、現代の悪い人たちに罰を与えるというユニークな設定になっています」

Q.この作品に登場する「部長」のように、理不尽な行為をする人をどう思いますか。

大友しゅうまさん「理不尽な行為はイヤですね。僕自身、藝大に通っていたころ、頭の固い教授に凝り固まった思想を押し付けられ、バチバチに言い合いをした経験があります。僕自身は、納得できないことがあると反論してしまうタイプかもしれません」

Q.大友さんご自身も、理不尽な行為をした人には制裁を与えるべきだと思いますか。

大友しゅうまさん「うーん…。お互いの言い分や周囲の証言も踏まえて判断したうえで、明らかに理不尽な行為をした側が悪いと判断できる場合は、それ相応の処分が必要だと思いますね」

Q.SNSでは、他にもこのような「スカッと成敗系」の作品を投稿しているのですか。

大友しゅうまさん「『世にも奇妙な日常』シリーズの中で、スカッと系は今のところ『シのくまちゃん』だけですね。他のエピソードもインスタグラムに投稿しているのでぜひご覧ください」

Q.漫画「シのくまちゃん 〜時代遅れに、お別れを〜」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

大友しゅうまさん「面白かったのは、インスタグラムに投稿したときに寄せられたコメントの中で一番『いいね』がついていたのが、『日本の上司には必要かもね』というコメントだったことです。パワハラや目上の人に対する不満を抱えている方々が多いのかなと感じました」