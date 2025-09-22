２１日の日本テレビ「一茂×かまいたち ゲンバ」は、ネットニュースになったランキングが放送された。

さまざまなテーマが取り上げられる中、一茂が８月２２日放送のテレビ朝日「ザワつく！金曜日」内で収録を途中退席し、大炎上した件にフォーカス。真相が語られた。

一茂は２時間特番だったことから「どっかで帰ろうかなって２日くらい前に決めてた。どっかで『なにかあったら帰ってやろう』って決めてて、ずっと機を狙ってた」と説明。

続けて「そしたら（進行の）サバンナ高橋がオレの答えに文句言い出して『そうだここで帰ろう』と思って。もう大体１時間半は出たなって。別に２時間番組、全部いる必要ないでしょ？」とぶっちゃけた。

退席後もスタジオは楽しく進行すると思っていたが、変な空気になってしまったので収録に戻ったと明かし「そしたら高橋が泣き出したの。それで次の週にまた収録あったから『ごめんね』って言ったら『あれは演技だ』って言い出して。『てめえ、ふざけんなこの野郎！』って。制作の犬ってそういうことする。制作に自分が被害者っぽいところを演出できるんだよ」と妙な方向に矛先を向けた。

その後も一茂は「そんなことが炎上ってうれしい限りですよ」と、してやったりの表情。ナレーションのヒコロヒーは「さすがです。まったく反省の色がみえません。この調子でどんどんいってください」とまとめていた。