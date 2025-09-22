ホンダが欧州市場に向けて初の電動モーターサイクル「Honda WN7」を発表した。

同社は二輪車において2040年代には、すべての製品でカーボンニュートラルを実現することを目標に据えている。その中で、2024年を電動二輪の“グローバル元年”と位置づけ、次々と電動モデルを投入している。

このWN7は電動二輪の本格展開をスタートしたホンダにとって、象徴的な一台となる新モデル。同社が初めて固定式バッテリーを採用した「FUN領域（中・大型スポーツ系バイクのこと）」向け電動ネイキッドモデルとして、日常ユースだけでなく、走りを楽しむライダーのためのEVバイクという立ち位置だ。

ホンダ ダブリュー・エヌ・セブン｜Honda WN7

ホンダ EVファン コンセプト｜Honda EV Fun Concept

WN7のベースはEICMA 2024で発表されたコンセプトモデル「EV Fun Concept」。モデル名の由来は、「W＝Be the Wind（風になる）」「N＝Naked（ネイキッド）」「7＝出力クラス」を意味する。75年以上にわたるホンダの二輪開発の知見を盛り込み、静かでスムーズな走りと、操る楽しさを高次元で両立したという。

今回の発表では、WN7は以下の仕様であることが判明している。

・航続距離：130km以上を想定

・バッテリー：固定式リチウムイオン

・急速充電：CCS2規格、30分で20％→80％まで充電可能

・家庭用コンセント充電：100％まで約3時間以内（条件付き）

・出力：600ccクラスのICE（内燃機関）車に匹敵

・トルク：1000ccクラスのICE車相当

・装備：5インチTFTスクリーン＋Honda RoadSync対応

・デザイン：スリムかつ未来的なEVスタイル

EVならではのシンプルかつシャープなデザインに、クラスを超えたトルク。街乗りからスポーツライディングまで幅広く対応する性能を備えたWN7は、ホンダが描く“電動FUNモデル”の方向性を示す存在になるそうだ。

ただし、現時点で発表された航続距離130km以上という数字は正直、物足りない印象。中・大型スポーツ系バイクとして乗るなら多くのライダーが倍以上の航続距離を望むのではないだろうか。欧州市場での販売価格や、日本国内での展開も気になるところ。続報に期待したい。

ホンダ EVファン コンセプト｜Honda EV FUN Concept

ホンダ EVファン コンセプト｜Honda EV FUN Concept