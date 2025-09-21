夏の“お疲れ肌”を労わって老け見え防止！ 毎日のスキンケアでシミ対策を

【女性美容ライターがメンズ美容をナビ！】

この夏、紫外線対策はしっかりできましたか？ あまりケアできなかった人はもちろん、しっかり対策していた人でも夏の終わりは肌に変化や不調が現れやすいタイミング。そのままにしておくと夏に蓄積したダメージで加齢サインが加速してしまう可能性が…！ そうならないために今の時季に取り入れるべき毎日のスキンケアを紹介します。

美容ライター／森りさ

男性ファッション誌、女性ファッション誌で編集者として勤務後、ライターに。現在はWEBメディアを中心に、ファッション・美容・恋愛記事などを執筆。自身の美容はもちろん夫のプロデュースにも熱心で、メンズ美容を研究中。

Q. 「日焼け止めは塗ったり塗らなかったり。気付かないうちにすっかり焼けた気がするし、肌の調子も悪いです。今の時季はどんなケアをするべき？」K.Aさん（38歳）

A. 毎日使う化粧水＆乳液を「美白ケア」できるものにスイッチ！

９月は夏の間に浴びた紫外線のダメージが肌内部に蓄積されるタイミング。加えて、この先徐々に乾燥していくので肌の水分が逃げやすく、油断するとシミやたるみなどの“肌老化”が進んでしまいます。これを回避したいなら夏に受けたダメージを早めにリカバリーしましょう。日焼け止めをあまり塗らなかったという人は今後シミが出現、もしくは濃くなる可能性が高いです。これを抑えたいなら毎日のスキンケアを美白ケアできるものに切り替えてみてください。化粧水と乳液という基本的なスキンケアを美白仕様にすれば無理なくシミ対策ができますよ！

■女性ライターが厳選！ シミ対策におすすめのスキンケアアイテム

シミ対策をするなら美白有効成分が入っている医薬部外品（厚生労働省が認めた特定の効果・効能を持つ成分を配合したもの）を選びましょう。有効成分はいろいろあり、トラネキサム酸、ビタミンC誘導体、ナイアシンアミドなどが人気。化粧水と乳液をセットで使うことで配合成分が持つ効果を実感しやすくなるはずです。

1. あらゆる“くすみ”を断ち切る大人肌の味方！

アスタリフト

「ホワイト アドバンスドローション〈医薬部外品〉」（130ml・4180円）

「ホワイト アドバンスドクリーム〈医薬部外品〉」（30g・5500円）

紫外線ダメージによるメラニン蓄積に加え、あらゆるくすみに着目。4つのくすみケア成分で肌全体に透明感をもたらします。美白有効成分はトラネキサム酸。ほかにも3種のコラーゲンや抗炎症成分を配合し、肌トラブルのないハリ肌に。

▲「ホワイト アドバンスドローション〈医薬部外品〉」

＜RECOMMEND POINT＞

水のような軽さがありながら肌に乗せるとしっかり潤っている感覚。肌にぐんぐん浸透していくので乾いた肌が生き生きします！

▲「ホワイト アドバンスドクリーム〈医薬部外品〉」

＜RECOMMEND POINT＞

クリームとは思えないほどみずみずしくベタつきなし。伸びが良く塗り心地も◎。翌朝まで潤いをしっかり閉じ込めてくれます

>> アスタリフト

2. 美白もエイジングケアも欲張りたいならエリクシール！

エリクシール

「ブライトニング ローション WT I〈医薬部外品〉」（170ml・3630円）

「ブライトニング エマルジョン WT I〈医薬部外品〉」（130ml・4290円）

最新のコラーゲンサイエンスに着目したエイジングケアブランド。美白有効成分4MSKや厳選された美容成分で内側からふっくらと満ちるようなハリ肌に。潤って光をきれいに反射させる肌に整えることで若々しい印象に誘います。

▲「ブライトニング ローション WT I〈医薬部外品〉」

＜RECOMMEND POINT＞

さっぱり〜とてもしっとりまで3タイプの使用感あり。どれも肌馴染みが抜群！ さっぱりタイプでも十分もっちりした仕上がり

▲「ブライトニング エマルジョン WT I〈医薬部外品〉」

＜RECOMMEND POINT＞

「とろみのある化粧水」と言えるほど軽く、でも保湿力はばっちり。ほのかに感じるフローラルの香りにも癒やされます

>> エリクシール

3. 肌へのやさしさと効果を両立！

エトヴォス

「薬用 ホワイトニングクリアローション〈医薬部外品〉」（120ml・4950円）

「薬用 ホワイトニングクリアセラムW〈医薬部外品〉」（50ml・5940円）

皮膚科学による独自サイエンスを搭載した美白ライン。シミやくすみを起こす乾燥ダメージに立ち向かうための成分を配合。複数の保湿成分で透明感もサポートします。石油系界面活性剤や香料フリーなど肌にやさしい設計になっています。

▲「薬用 ホワイトニングクリアローション〈医薬部外品〉」

＜RECOMMEND POINT＞

バシャバシャと使える水のようなテクスチャ。何度重ねてもベタつかず、内側から潤っているような感覚に

▲「薬用 ホワイトニングクリアセラムW〈医薬部外品〉」

＜RECOMMEND POINT＞

1本で美容液と乳液の2役を担う、お得感のあるセラム。塗った後はもちっと感があり、肌が潤いで包み込まれているよう！

>> エトヴォス

4. 日本初「美白×肌荒れ防止」W効能を持った老舗ブランド

雪肌精

「薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション〈医薬部外品〉」（200ml・3850円）

「薬用雪肌精 ブライトニング エマルジョン〈医薬部外品〉」（140ml・4180円）

ブランド40年目でリニューアル。コーセー独自の美白・肌荒れ防止「甘草由来有効成分」を配合し、みずみずしく透明感のある肌を叶えます。高濃度の国産ハトムギエキスでくすみケアも。日焼けやニキビ、かみそり負けが気になる人にもおすすめ。

▲「薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション〈医薬部外品〉」

＜RECOMMEND POINT＞

サラサラした水のようなのにしっかり潤うから不思議。丁寧に、肌の奥に入れ込むようにお手入れするのが心地いい！

▲「薬用雪肌精 ブライトニング エマルジョン〈医薬部外品〉」

＜RECOMMEND POINT＞

ぷるんと弾力がありながら肌に乗せるとスッと浸透。保湿力が高く、使ってすぐ肌がワントーン明るくなります！

>> 雪肌精

■1ステップで済ませたいズボラさんはオールインワンを！

朝晩、化粧水と乳液でケアするのは面倒…というズボラさんは美白有効成分が配合されたオールインワンで手軽にケアするのも手。忙しい朝だけオールインワンにするなど使い分けてもOKです。保湿力が高いものを選びましょう。

5. 潤いを逃がさない！ 1品5役の高機能ジェル

DHC

「ルクスミー 薬用ホワイトニング ジェル〈医薬部外品〉」（120g・1430円）

化粧水、美容液、乳液、クリーム、パックの5機能をひとつに凝縮。美肌菌バランスに着目した処方で健やかな肌環境をキープします。肌の奥まで浸透するトラネキサム酸や保湿力の高いヒアルロン酸などを配合。肌にやさしい設計なのも嬉しいポイント。

＜RECOMMEND POINT＞

オールインワンとは思えない保湿力。肌に馴染ませやすいゆるめのジェルです。美白に加え肌荒れ防止も期待できるのがイイ！

>> DHC「ルクスミー 薬用ホワイトニング ジェル」

■お疲れ肌のリカバリーは“今すぐ”がカギ！

夏のお疲れ肌回復＆シミケアのポイントは「早めのケア」「毎日の積み重ね」「成分がいいものを使う」の3つ。いいアイテムを使った基本ケアを毎日コツコツ続けてください。地味で根気がいりますが、これができる人は数年後も若々しいままなはず！ 今すぐ労わりケアを始めて未来のシミや肌老化をブロックしましょう。

＜文／森りさ＞

