トップに並ぶ逆方向弾に騒然

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間21日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地のジャイアンツ戦で、第4打席で2試合連続となる今季53号ソロを放った。リーグトップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に並ぶ逆方向弾に実況席も大興奮の一発だった。

カウント2-2から右腕ペゲーロの99.9マイル（約160キロ）高めフォーシームを振り抜いた。左翼席へ打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）、角度33度の一発を叩き込んだ。

この試合でチーム4本目の本塁打に地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」も大興奮。実況のスティーブン・ネルソン氏は「オオタニがレフトへ高々と放った！ 53号だ！ （本塁打が続いていたので）ぴったりなタイミングだ！」と絶叫した。

約19秒の沈黙を経て、元サイ・ヤング賞投手で解説のオーレル・ハーシュハイザー氏は「ショウヘイがショータイムですね！ コンフォートが逆方向深くに、トミー・エドマンはレフトのファウルポール付近に打ちました。そしてショウヘイは『もう君たち（の役目）は十分。僕がお手本を見せてあげる』と言わんばかりに打ちましたね！」と絶賛した。

これで年間55発ペースとし、昨季に記録した自己最多の54本にあと1本と迫った。この試合も含めて残り8試合でキング争いの行方が注目される。（Full-Count編集部）