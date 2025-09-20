1度食べたらクセになる「ジャークチキン」レシピ。自己流アレンジで自由に楽しむ
スパイシーな料理が食べたくなったら、「ジャークチキン」がおすすめ！ ローフードやスーパーフードの資格をもち、ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさんが、自宅でつくれる簡単レシピを教えてくれました。クセになるおいしさで、イベントごはんにもぴったりです。
ジャマイカ料理「ジャークチキン」を自宅で
スパイスを使ってジャマイカの伝統料理、「ジャークチキン」をつくりました。
1度食べたらクセになるおいしさ！ たまにスパイスがきいたごはんが食べたくなるんですよね。
つくり方は簡単で、スパイスのほかに、ニンニク、ショウガ、タマネギ、唐辛子、レモンを合わせマリネ液をつくり、保存袋で鶏モモ肉とスパイスマリネ液を合わせて焼くだけ！
スパイスは家にあったものでつくってみました。入れるスパイスはあまりこだわらず、自由に楽しんでもよさそうな気がしましたので、お好みの感じを見つけてみてください。
これはBBQや持ち寄りごはん、ホームパーティにもよさそうなメニュー。これからもスパイス料理いろいろつくれるようになりたいです。
●ジャークチキン
【材料（つくりやすい分量）】
鶏モモ肉 2枚
ニンニク 2粒
ショウガ 1かけ
タマネギ 4分の1個
青唐辛子 2本
レモン 半分
＜スパイス＞
パプリカパウダー 小さじ2
コリアンダーパウダー 小さじ2
クミンパウダー 小さじ2
シナモンパウダー 小さじ2
オールスパイス 小さじ2
ハーブソルト 小さじ1
塩 適量
コショウ 適量
【つくり方】
（1） タマネギ、ニンニク、ショウガをすりおろし、輪切りの青唐辛子、レモンをしぼり、スパイスを入れマリネ液をつくる。
（2） 保存袋に鶏モモ肉とマリネ液を入れ、冷蔵庫で2時間以上おく。
（3） 魚焼きグリルで15分ほど焼く（フライパンやオーブンで焼いてもOK）。