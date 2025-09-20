スパイシーな料理が食べたくなったら、「ジャークチキン」がおすすめ！　ローフードやスーパーフードの資格をもち、ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさんが、自宅でつくれる簡単レシピを教えてくれました。クセになるおいしさで、イベントごはんにもぴったりです。

ジャマイカ料理「ジャークチキン」を自宅で

スパイスを使ってジャマイカの伝統料理、「ジャークチキン」をつくりました。

【写真】焼き上がりのジャークチキン

1度食べたらクセになるおいしさ！　たまにスパイスがきいたごはんが食べたくなるんですよね。

つくり方は簡単で、スパイスのほかに、ニンニク、ショウガ、タマネギ、唐辛子、レモンを合わせマリネ液をつくり、保存袋で鶏モモ肉とスパイスマリネ液を合わせて焼くだけ！

スパイスは家にあったものでつくってみました。入れるスパイスはあまりこだわらず、自由に楽しんでもよさそうな気がしましたので、お好みの感じを見つけてみてください。

これはBBQや持ち寄りごはん、ホームパーティにもよさそうなメニュー。これからもスパイス料理いろいろつくれるようになりたいです。

●ジャークチキン

【材料（つくりやすい分量）】

鶏モモ肉　2枚
ニンニク　2粒
ショウガ　1かけ
タマネギ　4分の1個
青唐辛子　2本
レモン　半分

＜スパイス＞

パプリカパウダー　小さじ2
コリアンダーパウダー　小さじ2
クミンパウダー　小さじ2
シナモンパウダー　小さじ2
オールスパイス　小さじ2
ハーブソルト　小さじ1
塩　適量
コショウ　適量

【つくり方】

（1）　タマネギ、ニンニク、ショウガをすりおろし、輪切りの青唐辛子、レモンをしぼり、スパイスを入れマリネ液をつくる。

（2）　保存袋に鶏モモ肉とマリネ液を入れ、冷蔵庫で2時間以上おく。

（3）　魚焼きグリルで15分ほど焼く（フライパンやオーブンで焼いてもOK）。