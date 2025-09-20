»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¡×½õ¼êÀÊ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤é¸òÄÌ°ãÈ¿¡© ¢ª Å¬Àµ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢»ö¸Î»àË´Î¨¤ËÌó4.7ÇÜ¤Îº¹¤â¡Ú·Ù»¡¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Û
¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¡¡¡ÈÀµ¤·¤¯¡É»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È´í¸±¡Ä
¡Ö¤¤ç¤¦¤«¤éÏ¢µÙ¡ª ¼Ö¤Ç¹Ô³ÚÃÏ¤Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¤ß¤ë¡Û½õ¼êÀÊ¤Ï¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡© ¢ª ¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤ÎÀµ¤·¤¤ÀßÃÖ¡¦ÁõÃåÊýË¡¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤Ç²òÀâ¡¡
¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ç½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¡Ö½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Æ¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤¬±¿Å¾Ãæ¤Ë¤°¤º¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤Î¤Ç½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤é¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤Ã¤Æ¡È½õ¼êÀÊ¡É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬¡Ä
¤Þ¤º¡¢Á°Äó¤È¤·¤ÆÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ç¤ÏÉÂµ¤°ìÉô¤ÎÍýÍ³¤ò½ü¤¡Ö±¿Å¾¼ê¤¬¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤6ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÍÄ»ù¤ò¤Î¤»¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆ»Ï©¸òÄÌË¡Âè71¾ò¤Î3Âè3¹à¡¦Âè14¾òÂè£³¹à¡Ë
¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤ÏÍÄ»ù¤ò¸òÄÌ»ö¸Î¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÂÀÊ¥Ù¥ë¥ÈÃåÍÑµÁÌ³°ãÈ¿¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¹ÔÀ¯½èÊ¬¤Î´ðÁÃÅÀ¿ô¤¬1ÅÀÉÕ²Ã¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö1ÅÀ¸ºÅÀ¡×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
JAF¡¦ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¤È·Ù»¡Ä£¤¬ºòÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢6ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤âÁ´ÂÎ¤Î»ÈÍÑÎ¨¤Ï78.2¡ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Ìó5Ê¬¤Î1¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ú²èÁü①¡Û¡£
¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤ò¡ÖÀµ¤·¤¯ÀßÃÖ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤È¡¢¡ÖÉÔÃåÍÑ¡×¤Î¾ì¹ç¤È¤Ç¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ç¤Î»àË´Î¨¤ËÌó4.7ÇÜ¤â¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Çー¥¿¤â¡Ú²èÁü②¡Û¡£
ÍÄ»ù2¿Í¤ò¤â¤ÄÉ®¼Ô¤â¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀâÌÀ½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¡Ö¸åÉôºÂÀÊ¡×¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤¢¤ë¤È»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÊÆýÍÄ»ù¤À¤È¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤¬¸å¤í¸þ¤¡Ë¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½õ¼êÀÊ¤Ê¤é¤Ð»Ò¶¡¤¬¤°¤º¤Ã¤¿»þ¤ËÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
½õ¼êÀÊ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Ï¸òÄÌ°ãÈ¿¡©·Ù»¡¤Ë³ÎÇ§
¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤ò½õ¼êÀÊ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤é¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©·Ù»¡¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³¸©·Ù»¡ËÜÉô¡¡¸òÄÌ´ë²è²Ý¡Ë
¡Ö½õ¼êÀÊ¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥áー¥«ー¤¬¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È»ÈÍÑ¾å¤Î°ÂÁ´À¤Ê¤É¤«¤é¡¢¸åÉôÀÊ¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤ò
¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤À¤È¤¹¤ë¤È¡Ö½õ¼êÀÊ¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡Ä£¤È¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡Ø¤Ç¤¤ë¤À¤±¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤»¤ë¡Ù¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½õ¼êÀÊ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤¬Å¬ÀÚ¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¡Ä
·Ù»¡Ä£¤È¹ñ¸ò¾Ê¤Ï¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤òÀßÃÖ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤ò¼é¤ëÁõÃÖ¡Ö¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¡×¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´í¸±¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦»Ò¤É¤â¤ÎÂÎ³Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤ò
¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤ÏÀ®¿ÍÍÑ¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÁõÃå¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾×ÆÍ»þ¤ËÂÎ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¼ó¤Ê¤É¤Ë½ÅÂç¤Ê½ý³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÊú¤Ã¤³¡×¤â¾×ÆÍ»þ¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÂÎ½Å¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÂç»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ç¤¤ë¤À¤±¡Ö¸åÉôºÂÀÊ¡×¤Ë¾è¤»¤ë
½õ¼êÀÊ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾×ÆÍ¤·¤¿ºÝ¤ËºîÆ°¤¹¤ë¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤¬»Ò¤É¤â¤Ë´í³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾×ÆÍ»þ¤ËÈï³²¤ò·Ú¸º¤¹¤ë°ÂÁ´ÁõÃÖ¤Î¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢À®¿Í¤ÎÂÎ·¿¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦¹ñ¤Î°ÂÁ´´ð½à¤Ø¤ÎÅ¬¹ç¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤ò
¹ñ¤Î´ð½à¤ËÉÔÅ¬¹ç¤Î¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤Ç¤Ï¾×ÆÍ»þ¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ»þ¤Ë¤ÏÅ¬¹ç´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿³ºÅöÉÊ¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÉ½¼¨¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü③¡Û
½õ¼êÀÊ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë´í¸±¡×¤¬¤ª¤è¤Ö¥ê¥¹¥¯¤¬¡Ä
JAF¤â¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥·ー¥È¤ò¸åÉôºÂÀÊ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½©ÅÄÇî»Ö¤µ¤ó¡¡JAF²¬»³»ÙÉô¡Ë
¡Ö»ä¤â¸å¤í¤ÎÀÊ¤Çµã¤«¤ì¤¿¤ê¤°¤º¤é¤ì¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢½õ¼êÀÊ¤ÇÀ¼¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ë¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤ï¤¸«¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ë¤ª»ÒÍÍ¤Ëµ¤¤¬¤È¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´í¸±À¤â¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖJAF¤È¤·¤Æ¤â¡¢½õ¼êÀÊ¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤ÏÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤ò¸å¤í¸þ¤¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤¬»Ò¤É¤â¤ò²¡¤·¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£Á°¸þ¤¤Î¾ì¹ç¤â¡¢ºÂÀÊ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºîÆ°¤·¤¿¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤¬»Ò¤É¤â¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
½õ¼êÀÊ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤È»×¤ï¤Ì´í¸±¤â
¡Ö½õ¼êÀÊ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬ºÂ¤ë¤È¥·¥Õ¥È¥ì¥Ðー¤òÁàºî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½õ¼êÀÊ¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥í¥Ã¥¯¡Ú²èÁü④¡Û¤¬Ìµ¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ë¸í¤Ã¤Æ¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Ç¯Îð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿ÈÄ¹¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤ò
¡Ê½©ÅÄÇî»Ö¤µ¤ó¡¡JAF²¬»³»ÙÉô¡Ë
¡ÖJAF¤Ç¤Ï£¶ºÐ°Ê¾å¤Ç¤â¿ÈÄ¹150cm¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥·ー¥È¤ÎÍøÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
6ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤ÎÂÎ³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Î¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤¬½½Ê¬¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢JAF¤Ç¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥·ー¥È¡ÊÇØ¤â¤¿¤ìÉÕ¤¥¿¥¤¥×¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Öー¥¹¥¿ー¥¿¥¤¥×¡Ë¤Î³èÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ³Ê¤ÎÌÜ°Â¤Ï¿ÈÄ¹150cmÌ¤Ëþ¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤¬¼ó¤äÊ¢Éô¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¡×¤Ç¼é¤ì¤ëÌ¿
ー²þ¤á¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¡×¤ÎÃåÍÑ¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ê²¬»³¸©·Ù»¡ËÜÉô¡¡¸òÄÌ´ë²è²Ý¡Ë
¡Ö²áµî10Ç¯´Ö¤Ë²¬»³¸©Æâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¿Í¿È¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤È¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÊý¤¬½Å½ýÎ¨¤¬Ìó2.8ÇÜ¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤Ï¡¢¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Ëü°ì¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¾×ÆÍ»þ¤ËÂÎ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÊÝ¸î¤·¤ÆÈï³²¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡Ê±¿Å¾Áàºî¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤ÎËÉ»ß¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤äÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤ÇºÂ¤é¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎºÝ¤Ë¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤¬¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤«¤éÊ¬Î¥¤·¤¿¤ê¡¢ÍÄ»ù¤¬¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤Î¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ÍÄ»ù¤ÎÂÎ·¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤òÁªÄê¤Î¾å¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñÅù¤Ë½¾¤Ã¤¿Àµ¤·¤¤¼è¤êÉÕ¤±¡ÊÀßÃÖ¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ê¿ÁÇ¤«¤é¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¡Ù¤ÎÀµ¤·¤¤»ÈÍÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë
»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤Ç¤¹¡£°ìÉô¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬¤º¡ÖÀµ¤·¤¯¡×ÀßÃÖ¤·¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
