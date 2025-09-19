¥Ò¥í¥ß °¦¼Ö¤Î¡ÈÃÇ¼ÎÎ¥¡É¤ØÆü»º¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×GT-R ¥·¥Ü¥ì¡¼¡Ö¥Þ¥ê¥Ö¡×¤Ê¤É¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼ÖÎ¾¤ò¡Ö¤Û¤Ü¤Û¤ÜÇäµÑ¡×¤ÈÀë¸À
¡Îh¡ÏÂçÃÇ¼ÎÎ¥¤òÀë¸À
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯9·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖHiromi factory ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¤·¡¢°¦¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤ò¼êÊü¤¹¡ÖÂçÃÇ¼ÎÎ¥¡×¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ì¥¢¼ÖÎ¾¤Ð¤«¤ê¡ª ¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸
¡¡¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤Ï¤³¤³ºÇ¶á¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬¶õ¤¯¤È²¿¤é¤«¤Îºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤ä¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¡Ø¤³¤ÎÀè¾è¤ë¤Î¤«¡© »ý¤Á¤¹¤®¤¸¤ã¤Í¡Á¤«¡© º£¤µ¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¡¢ÂçÃÇ¼ÎÎ¥¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü¤Î¼Ö¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò°ì²óÃÇ¼ÎÎ¥¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¡¢·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢KZ1000 police¡¢KAWASAKI Z1¡¢¥·¥Ü¥ì¡¼¡ÖMalibu¡×¡¢Æü»º¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×R-32 GT-R¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¥¿¥¤¥×3 ¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ó¥ÀCB¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥Ó¡¼¥°¥ë¤Î¡Ö¥Ý¥é¥ê¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¼ÖÎ¾¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡ª ¾è¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¸¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÃÇ¼ÎÎ¥¤Ï¤«¤Ê¤êÂçµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡ØCB¡Ù¤È¡ØZ1¡Ù¡¢1Âæ»Ä¤¹¤«2Âæ»Ä¤¹¤«¡¢¤¢¤È¤ÏÁ´Éô1ÅÙ¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤ÆÃÇ¼ÎÎ¥¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¥Ð¥¤¥¯¤â¥¯¥ë¥Þ¤â¡¢¤³¤³¤Ë¤º¤Ã¤ÈÃÖ¤«¤ì¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¯¤È¼Ö¸¡¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¾è¤êÊâ¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¼ÖÎ¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢1Âæ1Âæ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥×¥ì¡¼¥Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼êÊü¤¹¤È¤¤ËÅ½¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¡È°¦¤Î¤¢¤ë¿Í¡É¤ËÂç»ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´õË¾¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£