「迷惑ハロウィン対策はこれ？」コスプレの約束をしていたのに私服で来た友人… 「なんでコスプレしてないの!?」への回答に思わず絶句【作者に聞く】
【漫画を読む】友人を待つコスプレ姿の男性2人だが…!?
学生時代から漫画を描いているのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心に漫画を公開している。定期的に投稿される「のぞみわたるのギャグ漫画」は、シンプルな描写ながらもクスッと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回はハロウィンとミステリーをテーマにした2作品を紹介し、作者に最近気になるギャグやお笑いについて聞いた。
■ハロウィンの仮装かと思いきや…ただの私服？
ハロウィンパーティーに向かうため、好きなキャラクターのコスプレをした2人の男性がケンジ君を待っている。すると、ケンジ君が「ごめん！お待たせ！」と慌ててやってきた。だが、彼の格好はいつもの私服だ。2人が「なんでコスプレしてないの!?」と尋ねると、ケンジ君は「えっ？してるじゃん。私服警官のコスプレ」と答える。どう見てもただの私服にしか見えない2人は、思わず絶句する。
■叫び声の正体と意外なオチ
もう1つの作品は、訳あって犯人と同じ部屋にいる前田さんの物語だ。耐えきれず部屋から出てきた前田さんに、男性が「ダメです！1人になるのは危険です」と諭す。前田さんは仕方なくドアを閉めるが、その直後、ドアの向こうから「ギャァァァ！」という叫び声が聞こえてくる。心配になった男性が急いでドアを開けると、そこには予想外の光景が広がっていた。
作者ののぞみわたるさんに最近気になるギャグやお笑いについて尋ねると、「最近はテレビのバラエティ番組を観るようにしています」と話してくれた。しばらくテレビを観ていなかったが、久々に見るとやはりおもしろいと感じたそうだ。「アイデアを生むためにはインプットの多様性が重要なので、今後もネットだけではなくいろいろなメディアから創作のヒントを得ていきたいと思います」と語る。
日頃ストレスを抱えている方も、のぞみわたるさんのギャグ漫画を読めばそのストレスも吹き飛ぶだろう。最近あまり笑えてないと感じる方は、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。