¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë¡×¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²ÆÉþ°áÁõ¤Î¡Ö¶ÓÌÚÀéÂ«¡×¡¢¡Ö°æ¥Î¾å¤¿¤¤Ê¡×¤¬9·î25Æü¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì
¡Ú¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë ESPRESTO-Aqua Twinkle-¶ÓÌÚÀéÂ«¡Û ¡Ú¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë ESPRESTO-Aqua Twinkle-°æ¥Î¾å¤¿¤¤Ê¡Û 9·î25Æü Å¸³«Í½Äê
¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë ESPRESTO-Aqua Twinkle-¶ÓÌÚÀéÂ«
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¤è¤ê¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë ESPRESTO-Aqua Twinkle-¶ÓÌÚÀéÂ«¡×¡¢¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë ESPRESTO-Aqua Twinkle-°æ¥Î¾å¤¿¤¤Ê¡×¤ò9·î25Æü¤è¤ê¥×¥é¥¤¥º¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¶ÓÌÚÀéÂ«¡×¤È¡Ö°æ¥Î¾å¤¿¤¤Ê¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²ÆÉþ°áÁõ¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£Á´¹â¤ÏÌó16¥»¥ó¥Á¡£
¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë ESPRESTO-Aqua Twinkle-°æ¥Î¾å¤¿¤¤Ê
(C)Spider Lily¡¿¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ABC¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦BS11