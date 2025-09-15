9月12日、「嵐」の二宮和也がMCを務めるバラエティ番組『ニノさん』（日本テレビ系）が放送された。番組に出演した8人組アイドルグループ「timelesz」に疑念を抱く人もいるようだ。

MCの二宮が毎回さまざまなゲストを招く同番組は、ゲストがやりたいこと、気になることを軸に、トークやゲームをおこなう内容。この日も、豪華なゲストがそろった。

「女優の伊藤沙莉さん、timeleszの寺西拓人さん、篠塚大輝さんがスタジオゲストで、原嘉孝さんもロケでVTR出演するなど、timeleszメンバー3人が出る形になったのです。同グループの菊池風磨さんはレギュラー出演していますが、この日は欠席でした」（スポーツ紙記者）

菊池の穴を埋めるように、timeleszのメンバーが番組を盛りあげ、ファンからも好評だった。しかし、一方で、Xでは

《誰の番組？？？ニノファンが大事に思ってた番組がどんどん壊されていくわー。ほぼ乗っ取りじゃん》

《別にtimelesz好きでも嫌いでもないんだけど（正直どうでも…）、ニノさんゲスト1人なのに代理2人もいるのがなんと言うか……いります？？？》

《ニノさんはtimeleszって準レギュラーになったの？ よほど見たいゲスト出ない限りマジで見るのやめようかな…》

など、timeleszメンバーが多く出演することに不満の声があがっているのだ。

「8月22日の放送でも、timeleszの松島聡さん、原さん、橋本将生さんがスタジオゲストで出演しました。今回は、2回連続で同グループのメンバーが出る形になったのです。

8人体制になったtimeleszは、新体制になった直後の2月21日の『ニノさん』に全員で出演しました。その後も、原さんは番組のロケ企画に出ることが増えており、今回メンバー3人が出たため、“timeleszだらけ” な印象を持つ人もいたのでしょう」（芸能記者）

timeleszは、4月から冠バラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）がスタート。さらに、6月17日に『timeleszの時間ですよ』（TBS系）が放送され、10月6日に『timeleszファミリア』（日本テレビ系）の放送を控えるなど、テレビでの露出を増やしている。ただ、『ニノさん』への出演が続くことに疑問を持たれたのには、こんな背景もあるようだ。

「菊池さんはSexy Zone時代の2020年から『ニノさん』のレギュラーメンバーとなりましたが、Sexy Zoneのメンバーが出演することは少なかったです。

しかし、timeleszになって以降、とくに新メンバーの出演が増えています。新メンバーを売り込む意図があるのかもしれませんが、すでにグループの冠番組があるなか、先輩である二宮さんの番組にあい次いで出演していることで、“ゴリ押し” を疑う人もいたのかもしれません。

『ニノさん』は2013年から放送されていますが、メインMCの二宮さんでさえ、嵐メンバーをゲストに招くことは少なかったため、timelszの露出の多さが目立ってしまうのかもしれません」（前出・芸能記者）

放送中のドラマ『放送局占拠』（日本テレビ）に出演する菊池。timeleszは、各テレビ局のバラエティ番組を “占拠” するのか。