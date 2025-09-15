¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤¿²ÎËû¡¢Äê¿®¤Î¿¿°Õ¡¢¤ª¤Æ¤¤¤Î¶²¤ì¤¿»öÂÖ¤¬¸½¼Â¤Ë¡Ä¡©9·î14ÆüÊüÁ÷¤Î²òÀâ¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼
¤Õ¤ó¤É¤·ÌîÏº¤³¤È¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Î¸æÀ¯Æ»¤ò¥è¥¤¥·¥ç¤·¤Ê¤¬¤éÈãÈ½¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¡É¤¦¤¬¤Á¡É¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤¤Ë¹³¤ª¤¦¤È·è°Õ¤·¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¿¤Á¡£
¤·¤«¤·Äê¿®¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÄÌ¤¸¤º¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ²þ³×¤òÀª¤¤¤Å¤«¤»¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Î°Õ¿Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ä¡Ä¤·¤«¤·¤½¤ÎÇº¤ß¤ÏÄê¿®¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤è¤«¤ì¤È¿Ê¤á¤ë²þ³×¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì¾ãÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢ÀöÂõ½÷¤Î¤¤è¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤ÈºÆ²ñ¡£Èà½÷¤È¤Î´Ø·¸¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤¤ë´î¤Ó¤ò¸«½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼«¿È¤Î²èÉ÷¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÕ½Å¤¿¤Á¤Ï¹¹¤Ê¤ëÈéÆù¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢º£ÅÙ¤ÏÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤¬¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ê¤ª¤¦¤à¤¬¤¨¤· ¤Ö¤ó¤Ö¤Î¤Õ¤¿¤ß¤Á¡Ë¡Ù¤òÀ¤¤Ë½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×Âè35²óÊüÁ÷¡Ö´Ö°ãÂüÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ê¤Þ¤Á¤¬¤¤¤À¤³ ¤Ö¤ó¤Ö¤Î¤Õ¤¿¤ß¤Á¡Ë¡×¡¢º£½µ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥Ð¥«¤ËÈéÆù¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤
¼«¿È¤¬¡Ö³ùÁÒÉð»Î¤Î´Õ¡ÊÍýÁÛÅª¤ÊÉð»Î¡Ë¡×È«»³½ÅÃé¤Ë¸«Î©¤Æ¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½¹ÂÖ¤ò¤µ¤é¤¹ÅÄ¾ÂÇÉ¤ÎÉð»Î¤¿¤Á¡Ä¡ÄÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤Î¡ØÊ¸ÉðÆóÆ»ËüÀÐÄÌ¡Ê¤Ö¤ó¤Ö¤Î¤Õ¤¿¤ß¤Á ¤Þ¤ó¤´¤¯¤É¤ª¤·¡Ë¡Ù¤òÆÉ¤ó¤ÀÄê¿®¤ÏÂç´î¤Ó¡£
Â¦¶á¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¼Â¤ÏÈéÆù¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤â¡¢ÍÄºÅ·¤ÎÄê¿®¤Ï¡Ö²«É½»æ¤ÏÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¤À¤«¤é¡×¤Èµ¤¤Ë¤â¤È¤á¤Þ¤»¤ó¡£
³Î¤«¤ËÁÇÄ¾¤ÊÌÜ¤ÇÆÉ¤á¤Ð¡¢Äê¿®¤¬ÅÄ¾ÂÇÉ¤òÃ¡¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤³¤ì¤À¤«¤éÞ¯Íî¤âÈéÆù¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¤ÅÄ¼Ë¼Ô¤Ï¡Ä¡ÄÄÕ½Å¤¿¤Á¤ÏÊò¤ì¤ë¤ä¤é¾Ç¤ì¤ë¤ä¤é¡£
Äê¿®¡ÖÄÕ½ÅÂçÌÀ¿À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤·¤ò¤´²Ã¸î¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ä¡Ä¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ë¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¡¢¼º¾Ð¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¡¢¤Õ¤ó¤É¤·ÌîÏº¤Î¤Õ¤ó¤É¤·Ã´¤®¡Ä¡ÄËÜ¤òÄÖ¤¸¤ë¼ê´Ö¤µ¤¨ÀË¤·¤ó¤Ç¡¢»æ¤ÈÄÖ¤¸»å¤Î¤Þ¤ÞÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤È¤Ï¸À¤¨¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤Ï´î¤Ù¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
½ÕÄ®ÀèÀ¸¤Î¼èºàÎÏ¤¬À¸¤ó¤À·æºî
ÎÏºî¡Ø±ÙìÝÕþ²Ü°Ð²¡ÎÎ¡Ù¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬°¤¯¡¢¤´ÉÔËþ¤Ê½ÕÄ®ÀèÀ¸¡£
¡ØÊ¸ÉðÆóÆ»ËüÀÐÄÌ¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢»³ÅìµþÅÁ¡Ø»þÂåÀ¤ÏÃÆóÄò¸Ý¡Ê¤¸¤À¤¤¤»¤ï ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤Ä¤Å¤ß¡Ë¡Ù¤½¤·¤ÆÎøÀî½ÕÄ®¡Ø±ÙìÝÕþ²Ü°Ð²¡ÎÎ¡Ê¤è¤í¤³¤ó¤Ö ¤Ò¤¤¤¤Î¤¨¤¾¤ª¤·¡Ë¡Ù¤Î3ºî¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À½ÕÄ®ÀèÀ¸¡£
°ìÅÙ¤Ï¥Ø¥½¤ò¶Ê¤²¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ç·¯¤Î¾¾Ê¿¿®µÁ¡ÊÎÓ²ÈÀµÂ¢¡Ë¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÈéÆù¤Î¿¿°Õ¤¬ÄÌ¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Î¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤ÆÅÄ¾ÂÀ¯¸¢¤¬¼ê¤¬¤±¤¿²Ü°ÐÃÏ¤Î¼êÊÁ¤ò²¡ÎÎ¡á²£ÎÎ¡Ê²£¼è¤ê¡Ë¤¹¤ëÄê¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿®µÁ¤Ï¡Ö¡ÊÀ¤¤òÀµ¤µ¤ó¤È¤¹¤ë¡Ë»Ö¤ÏÎ©ÇÉ¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤·¤«¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤«¡©¡×¤È°Æ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤ì¤ÐÄê¿®¤Î²þ³×¤ÇÊ¸Éð¤ËÎå¤à¼Ô¤Ï¡¢¤ß¤Ê²ä¤«¤Î¿·»²¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ÎÆâ¤ËË°¤¤ÆÅê¤²½Ð¤¹¤«¡¢¶Ê²ò¤·¤Æ¥È¥ó¥Á¥¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËµÚ¤Ö¤Î¤¬´Ø¤Î»³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·àÃæ¤Ç¤âµÝ½Ñ¤ò¤Ò¤±¤é¤«¤½¤¦¤ÈÅ¹¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼Í¤¿¤ê¡¢ÇÏ½Ñ¤Î·Î¸Å¤È¸À¤Ã¤Æ½÷Ïº¤¿¤Á¤È¤ªÇÏ¤´¤Ã¤³¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡Ä¡Ä¥È¥ó¥Á¥¤è¤ê¤â¡¢¤Ì¤é¤¯¤éÉð»Î¤ÎÊý¤¬¤è¤Û¤É¥Þ¥·¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²þ³×¤ÎÊÀ³²¤ò¼èºà¤·¤Æ¡¢¸«»ö¤Ë¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ù¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ØóÀÌ¹¸À¡ÙÂüÍÈ¤²¤ÇÀ¤¤¬¼£¤Þ¤ë¡©Äê¿®¤Î¿¿°Õ¤Ï
Âü¤òÍÈ¤²¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤¬Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
¡Ä¡Ä¤½¤Î½Ñ¡Ê¤¹¤Ù¡ËÍÍ¡¹¤Ê¤ì¤É¡¡»æÆÐ¤ò¾å¤°¤ë¤Ë³°¤Ê¤é¤Ì¡¡¼£¹ñ¡Ê¤Á¤³¤¯¡Ë¤Î½Ñ¤Ï¤â¤È¤¢¤ë¤òÃÎ¤ë¤Ù¤·¡Ä¡Ä
¡Ú°ÕÌõ¡ÛÀ¯¼£¤Î¼êË¡¤ÏÍÍ¡¹¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤Ï»æÆÐ¡Ê¤¿¤³¡£Âü¡ËÍÈ¤²¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¹ñ¤ò¼£¤á¤ë¼êË¡¤Ë¤Ï¡¢º¬ËÜ¸¶Â§¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤Ù¤¤À¡£
Äê¿®¤¬½ñ¤¤¤¿¡ØóÀÌ¹¸À¡Ê¤ª¤¦¤à¤Î¤³¤È¤Ð¡Ë¡Ù¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î°ìÀá¤¬¡¢¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥ó¥Á¥¤Ê¸í²ò¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âü¤òÍÈ¤²¤ÆÀ¤¤¬¼£¤Þ¤ë¤Ê¤é¡¢¼Â¤Ë¤Û¤¬¤é¤«¤Ê¸Â¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÈéÆù¤Î°ì¤Ä¤â¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÌîÊë¤È¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¤Ç¡¢¤³¤Î°ìÀá¤ò²ò¼á¤·¤Þ¤¹¤È¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÀ¯¼£¤È¤ÏÂüÍÈ¤²¤Î¤è¤¦¤Ë¡É÷¤òÆÉ¤ß¢É÷¤Ë¾è¤»£Å¬µ¹¤Ë»å¤òÄ¥¤Ã¤¿¤ê´Ë¤á¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì±½°¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬´ÎÍ×¤À¡×
¤È¡¢Äê¿®¤Ï¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤Æüº¢¤«¤éÂü¤ä»å¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼êÆþ¤ì¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¡¢¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Äê¿®¤¬Â£¤Ã¤¿¡Ö10ËüÀÐ¤ÎÏÅÏ¨¡×
·ðÌóÎã¡¦Ê¸Éð¾©Îå¤Ê¤É¡¢¤É¤³¿á¤¯É÷¤Î°ì¶¶¼£ºÑ¡£
¤È¤Þ¤¡ÍýÁÛÅª¤Ê¼£À¤¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¡¢¤Õ¤ó¤É¤·¤Î¼éÍÍ¤ÏÂçÄ¥¤êÀÚ¤ê¡£¤·¤«¤·¼ç·¯¤ÎÆÁÀî²ÈÀÆ¡Ê¾ëÉ°Íù¡Ë¤ÏÁá¤¯¤âÂç±ü¤Ç½÷Í·¤Ó¤ËÃ¿¤ê¡¢°ì¶¶¼£ºÑ¤ÏìÔÂô¤ÊÊë¤é¤·¤ò²þ¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Äê¿®¤¬¡ÖÀ¯¤ËÎå¤àÌ³¤á¤ò¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢²ÈÀÆ¤Ï¡ÖÍ¾¤Ï»Òºî¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤À¤«¤é¡¢À¯¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤½¤Ê¤¿¤¬¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¯¼ª»ý¤¿¤º¡£
Äê¿®¤¬¡Ö¤½¤Î¸«»ö¤ÊÁõÂ«¤Ï²¿¤«¡Ê¡á·ðÌó¤·¤í¡Ë¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¼£ºÑ¤Ï¡ÖÅçÄÅ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é°ìÊ¸¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇÏ¼ªÅìÉ÷¡£
¤½¤ì¤ÏÏÅÏ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡ÄÄê¿®¤¬¡Ö¼¨¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¼£ºÑ¤ÏÇ½ÌÌ¤òº¹¤·½Ð¤·¡Ö10ËüÀÐ¤ÎÏÅÏ¨¤Ç¡ÊÅÄ°Â²È10ËüÀÐ¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡ËÏ·Ãæ¼óºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡Ê°ÕÌõ¡Ë¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤À¤Ã¤Æ¡¢Ã¡¤±¤ÐÂ¿¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤ê¥Û¥³¥ê¤Ï½Ð¤ë¤â¤Î¡Ä¡ÄÀ¶Î÷·éÇò¤ò¤â¤Ã¤Æº£½ÅÃé¤Ë½à¡Ê¤Ê¤¾¤é¡Ë¤¨¤é¤ì¤¿Äê¿®¤â¡¢ÄË¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼£ºÑ¤Î¡ÖÀ¤·Ñ¤®¤òºî¤ë¤Î¤Ï¾åÍÍ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ì¤¬¡¢À¯¤Ê¤ÉÂ·Ú¾å¤¬¤ê¡ÊÅÄ¾Â°Õ¼¡¡Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡Ê°ÕÌõ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤´°§»¢¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤âÀÎ¤â¡¢À¯¼£²È°ì¤Ä¤Ç¹ñ¤äÊë¤é¤·¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ÎËû¤È¤¤è¤Î·ëº§
²ÎËû¤È¤¤è¡£Æó¿Í¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
ÄÕ½Å¤È¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤¬È×ÀÐ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¡ÖÃ±¤Ê¤ëÊú¤¨¤Î³¨»Õ¡×°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÎËû¡£
¤É¤³¤«ÉÔËþ¤È¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤µ¤ÎÃæ¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¡É¤¤è¡É¤Ï¡¢¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤º¡¢¸ÀÍÕ¤âÏÃ¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤è¡¡°ìÀÚ¡¡Æû»ÍÊ¸¡×
º¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿»æÀÚ¤ì¤Ë¡¢²ÎËû¤Ï²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë°ìÀÚ¡Ê¤Ò¤È¤¤ê¡Ë¤È¤ÏÀþ¹á°ìËÜ¤¬Ç³¤¨¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ç¡¢¤ª¤è¤½È¾¹ï¤Û¤É¡£¸½Âå¤Î´¶³Ð¤Ê¤é¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¡Ö1»þ´Ö500¡Á1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Èà½÷¤Î¿É¤¯¶ì¤·¤¤Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ãæ¤Ç¡¢Èà½÷¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¤Î»Ñ¤ò³¨¤ËÉÁ¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¸¤¤ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿²ÎËû¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÉÁ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¾Ð¤¤³¨¤âÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¹¬¤»¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê²ÎËû¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤Ï¿´¤«¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×Îé¤ò½Ò¤Ù¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÕ²°¤Î¡Ö½÷¾¡×¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó
´îÂ¿Àî²ÎËû¡Ö²ÎËþ¤¯¤é¡×¤è¤ê¡¢¾ð´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²èÉ÷¤Ï¡¢¤¤è¤È¤Î´Ø·¸¤«¤éÇÝ¤ï¤ì¤¿¡©¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
²ÎËûÉ×ÉØ¤Î¿·À¸³è¤ò±ç½õ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¾Ð¤¤³¨¤òÉ´Î¾¤ÇÇã¤¤¼è¤Ã¤¿ÄÕ½Å¡£µÁÄï¤ÎÌç½Ð¤ò´î¤Ö¤½¤Î²£¤Ç¡¢¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤¬¾Ð¤¤³¨¤ò¿¿·õ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÊÌ¤Ë¹¥¤¤À¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÎËû¤Î¿´·ì¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢ÈÄ¸µ¤È¤·¤Æ¤ÎÎéµ·¤À¤«¤é¡£
¼Â¤Ë¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤é¤·¤¤¿´°Õµ¤¤Ç¤¹¤Í¡£Èà½÷¤ÏÄÕ²°¤Î½÷¾¤À¤«¤é¡¢ºî²È¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢É×¤¬µ¤Á°¤è¤¯½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿É´Î¾¤Î²ó¼ý·×²è¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ï¤êÈà½÷¤ÏÄÕ²°¤Î½÷¾¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
²¿¤À¤«¤ä¤¿¤é¤ÈÄÕ²°¤Î½÷¾¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Àè½µ¤Î°Õ¼ñÊÖ¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ÎøÀî½ÕÄ®¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¤Õ¤¶¤±¤¬²á¤®¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÕÄ®¤Ï¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í´Ò¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç½ñ¤¤¤¿¡×¤È±þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤é¾°¤µ¤éÉÔÂ½¤ÇÌµÎé¤È¤È¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ëÝ¸À¤È¤ÏËÜÍè¡¢Á³¤ë¤Ù¤½Å¿¦¤Î¼Ô¤¬Ì¿·ü¤±¤Ç¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç½¾´Ø·¸¤Ë¤â¤Ê¤¤ÄÕ½Å¤ä½ÕÄ®¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ëÀ¼Á¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿µ½ÅÏÀ¤Ë·¹¤¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ø¡¢¼¡ÏºÊ¼±Ò¡ÊÃæÂ¼Áó¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡ÖÄê¿®¤Ï²«É½»æ¹¥¤¡×¡Ö¤·¤«¤âÄÕ½Å¤È½ÕÄ®ìÝÕþ¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¹Ô¤±¤ë¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Î·üÇ°¤ò²¡¤·ÀÚ¤ë·Á¤Ç¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ù¤Ï½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Âè36²óÊüÁ÷¡ÖóÀÌ¹¡Ê¤ª¤¦¤à¡Ë¤Î¤±¤ê¤Ï³û¡Ê¤«¤â¡Ë¡×
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ï¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Î½Ð¤·¤¿¿·ºî¤Î²«É½»æ¤Ë·ãÅÜ¤·ÀäÈÇ¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¡£´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤ÏÉ®¤òÃÇ¤Ä·èÃÇ¤ò¤·¡¢½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤Ï¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ë¤¢¤¦¤¬¡Ä¡£
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö´Ö°ãÂüÊ¸ÉðÆóÆ»¡×¤È¤Ï¡¢¡¿Í¡¹¤Ë¤è¤ë´ª°ã¤¤¤È¢ÄÕ½Å¤é¤ÎÆÉ¤ß°ã¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Å·¹â¤¯ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤¿Âü¤Î»å¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÄÕ½Å¤é¤Î±¿Ì¿¤¬°ÅÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ½ÕÄ®¤Î±¿Ì¿¤ä¤¤¤«¤Ë¡Ä¡Ä¿´¤·¤Æ¸«ÆÏ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª