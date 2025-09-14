¸ÅÁã¼¯ÅçÀï¤Ç3¼ºÅÀÉé¤±¡Ä²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿J1¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìMFÆ£°æÃÒÌé¤Î¥¯¥é¥Ö°¦¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¡×
¡ÎJ1Âè29Àá¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì 0-3 ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢9·î13Æü¡¢°ñ¾ë¡¦¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ï
18°Ì¤ËÄÀ¤à¾ÅÆî¤Ï¼¯Åç¤Ë0-3¤ÇÇÔ¤ì¡¢¹ß³Ê·÷Ã¦½Ð¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¸ÅÁãÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿MFÆ£°æÃÒÌé¤Ï¡¢±¦¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£»×¤¤½Ð¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
´·¤ì¤Ê¤¤¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡¢¤Ç¤âÂç¹¥¤¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
Âç¹¥¤¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬Å¨ÃÏ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
Æ£°æ¤Ï2¥·¡¼¥º¥óºßÀÒ¤·¤¿¼¯Åç¤òÎ¥¤ì¡¢º£µ¨¤è¤ê¾ÅÆî¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥¹¤¬ÄÌ¤ë¤È¤¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´·¤ì¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¼¯Åç¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥É¤òÀÚ¤êÎö¤¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°ÀïÄÌ»»47»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ï»É·ãÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÈÀ®Ä¹¤òµá¤á¤ÆÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¼¯Åç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÆ£°æ¤òÆÃÂç¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÍÉ¤ì¤ëÀÖ¤¤¥´¡¼¥ëÎ¢¡£¡ÖºÇ½é¤Ï°µ¤ËÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ50¤Ï»×¤ï¤º¿È¿Ì¤¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤¹¤°¤Ë¹âÍÈ´¶¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ê¤ó¤À¤«³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¢¤¡¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¡Ê¼¯Åç¡Ë¤Ï¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£
Á°È¾¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¾ÅÆî¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¾ï¾¡·³ÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¡£Á°È¾32Ê¬¤Ë¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿FWÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥Ð¡¼¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°µ¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡£Á°È¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÎý½¬ÄÌ¤ê¤Î·Á¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°È¾¤Ï¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
ÇØÈÖ¹æ50¤Ï±¦¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤Ç¹¶¼é¤ËÊ³Æ®¡£²÷Â®¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¸ÅÁã¤ò¶ì¤·¤á¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¼ê¤´¤¿¤¨¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ËÌá¤ê¡¢±ß¿Ø¤Ç¤Ï¡Ø¸åÈ¾¤ÏÁê¼ê¤â°µ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤¾¡Ù¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¾ÅÆî¤Î¥×¥é¥ó¤ÏÊø¤ì¤¿¡£
¸ÅÁãÀï¤Çµ¯¤¤¿¼«ÌÇ
°ì¤Ä¤Î¥ß¥¹¤«¤éÎ®¤ì¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¸åÈ¾3Ê¬¤Ë¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¾ìÌÌ¤ÇGKµÈÅÄ½Ø¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤éMF¥¼¡¦¥Ò¥«¥ë¥É¤Ë½Ä¥Ñ¥¹¡£¤³¤Î½Ö´Ö¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¡£
·ã¤·¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¦¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¼¯ÅçFWÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼Æó¿Í¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤Æ¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥¹¡£ºÇ¸å¤ÏÇØÈÖ¹æ40¤ÎÍî¤È¤·¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¼¯ÅçFW¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¥µ¥¤¥É¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿Æ£°æ¤Ï¡Ö¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤ÆÀï¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«ÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¡Ê1¼ºÅÀÌÜ¡Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¾·¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸·¤·¤¯¸À¤¦¤Èµ¯¤³¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ï¸Ä¿Í¡¢¸Ä¿Í¤¬¿¶¤êÊÖ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
ÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¾ÅÆî¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾10Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢Æ±23Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë3¼ºÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ0-3¤ÇÇÔÀï¤·¤¿¡£
¡Ö¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¡¢Àï½Ñ¤É¤¦¤³¤¦¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬ËÜÅö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¡Ø´ÊÃ±¤Ë¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤¢¤½¤³¤Ç·è¤áÀÚ¤ëÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ï¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¿É»À¤ò¤Ê¤á¤¿¡£
¼¡Àá¤Ïº£·î20Æü¸á¸å5»þ¤«¤é°¦ÃÎ¸©¤ÎËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇJ1Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
»î¹ç¸å¡¢±óÊý¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥¢¥¦¥§¥¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¥Á¥ã¥ó¥È¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¡£°ìÊý¤Î¼¯Åç¤Î¥´¡¼¥ëÎ¢¤Ï°§»¢¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÇï¼ê¤Ç¸«Á÷¤Ã¤¿¡£Î¾¥¯¥é¥Ö¤ÎÁÛ¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿Æ£°æ¤Ï¡¢J1»Ä¤ê9»î¹ç¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤·¡¢¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¤¤¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¾ÅÆî¤Ï¥ê¡¼¥°Àï13»î¹çÌ¤¾¡Íø¤È¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÆ£°æ¤Ï¡Ö¾ÅÆî¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òºÇÂç¸Â¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ç¤¹¡×¤È°¦¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤ò»ÄÎ±¤ËÆ³¤¯¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀõÌîô¥ÂÀÏº¡Ë