マーケティン侍・りゅう先生が暴露！無名なただのオッサンがFBでバズまくり、投げ銭で金をガンガン集めてリスト取りしているガチの裏話を明かす

【ガチ裏話】無名なただのオッサンがFacebookで大バズりして、売上を上げまくっている話を暴露します――というタイトルで公開された動画で、マーケティング侍・りゅう先生が語ったのは、ノンブランドの“ただのおじさん”高田洋平さんがFacebookで大成功を収めた内幕だ。



りゅう先生によると、「無名なただのおっさんがですね、Facebookを使ってものすごいバズりまくっていると、しかもバズるだけじゃなくて、ものすごいですね、マネタイズまでうまくいってしまっている」という。バズり投稿には毎回1000超えのコメント、数百ものシェア、さらには「むちゃくちゃアナログな投げ銭制度」で、短期間に数百万円規模の投げ銭が集まっているというから驚きだ。



りゅう先生が注目したのは、高田さんの手法が「マーケティングもビジネスもできないと言われてきた自称・無能のおじさん」でも、誰もやらないアウトレイジャスなことを愚直にやる“人間力”重視戦略だ、という点。「高田さんができるんだったら、誰でもできるんじゃないか」と強調しつつ、具体例として「AIで2万文字の“魂の鑑定書”を一人一人にパーソナルに送る」「とことんアナログで手作業のコミュニケーションを徹底する」など、奇抜さと泥臭さがハイブリッドされた実践を紹介した。



最大のポイントは“コメント効果”と呼ばれる仕組みで、「ホーム入力や自動化じゃなく、SNSコメントで大きな巻き込みを狙う」「コメントが増える→注目度が上がる→さらにコメントやシェアが連鎖する」という波及を引き起こす設計だという。「SNSの本質はコミュニケーションをやるかやらないか。とにかく一人一人に丁寧に手作業でメッセージを送ること」と独自の見解を披露。



実は鑑定書自体はAI生成だが、それを知らない、あるいは気にしない層には絶大なパーソナル感が響く。りゅう先生は「AIで全部自動化できる時代でも、コミュニケーションの部分は人間の手が入るから反応が高い。人格やその人の歴史に価値を感じる時代」と強調する。さらに、「成果に自信があるから無料で配って投げ銭で集める。それがまた信頼の証明になり、申し込みが殺到する」というサイクルを明かした。



クライマックスでは、高田さんご本人による活動メッセージも動画上で紹介。「こんなポンコツな自分でも活動してこれたのは、応援や仲間の力、そのメソッドを一人ひとりレポートにして提供しています」との熱い言葉で締めくくられた。



最後にりゅう先生は、「アナログだけど効果がある手法。誰でもチャレンジできる“巻き込みマーケティング”のヒント」としエンタメと実益、両輪を走らせる貴重なノウハウを惜しみなくシェアした動画となった。