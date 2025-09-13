日本人選手、サッカーゲームEA FC26で最も能力が高いスター13人

今月、ついに最新作が発売される世界的サッカーゲーム『EA SPORTS FC26』。

ゲーム上での選手たちの能力設定が明らかになっており、最も能力が高い日本人男子選手はこうなった。

10位タイ 伊東純也 78（ヘンク）

スピード：86

シュート：69

パス：72

ドリブル：78

守備：58

フィジカル：70

10位タイ 鎌田大地 77（クリスタル・パレス）

スピード：71

シュート：72

パス：77

ドリブル：78

守備：64

フィジカル：66

10位タイ 板倉滉 77（アヤックス）

スピード：75

シュート：59

パス：61

ドリブル：74

守備：77

フィジカル：76

8位タイ 伊藤洋輝 78（バイエルン・ミュンヘン）

スピード：74

シュート：57

パス：71

ドリブル：72

守備：80

フィジカル：72

8位タイ 南野拓実 78（モナコ）

スピード：77

シュート：74

パス：75

ドリブル：81

守備：40

フィジカル：64

4位タイ 前田大然 79（セルティック）

スピード：92

シュート：79

パス：70

ドリブル：76

守備：65

フィジカル：79

4位タイ 守田英正 79（スポルティングCP)

スピード：68

シュート：72

パス：76

ドリブル：79

守備：73

フィジカル：78

4位タイ 佐野海舟 79（マインツ）

スピード：79

シュート：51

パス：67

ドリブル：76

守備：78

フィジカル：75

4位タイ 遠藤航 79（リヴァプール）

スピード：58

シュート：68

パス：71

ドリブル：77

守備：79

フィジカル：73

1位タイ 三笘薫：82（ブライトン）

スピード：87

シュート：73

パス：76

ドリブル：86

守備：57

フィジカル：64

1位タイ 久保建英 82（レアル・ソシエダ）

スピード：86

シュート：77

パス：78

ドリブル：85

守備：40

フィジカル：64

1位タイ 堂安律 82（フランクフルト）

スピード：82

シュート：71

パス：78

ドリブル：85

守備：41

フィジカル：64

1位は82同率で三笘、久保、堂安の3人。それ以外では田中碧（リーズ）、中村敬斗（スタッド・ランス）、旗手怜央（セルティック）、町田浩樹（ホッフェンハイム）が76だった。

なお、女子選手も含めると日本人トップの能力は、長谷川唯（マンチェスター・シティ）の85。長谷川の能力は、スピード77、シュート71、パス85、ドリブル86、守備81、フィジカル63となっている。