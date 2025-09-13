【ビックリマン×鬼滅の刃】無限城編シール全24種入り新作チョコ登場

ロッテの人気シリーズ「ビックリマンチョコ」とアニメ『鬼滅の刃』の夢のコラボがついに帰ってきます。2025年10月21日(火)より第5弾となる『鬼滅の刃マンチョコ＜無限城編＞』が東日本で先行発売されます。今回は劇場版「無限城編 第一章 猗窩座再来」の世界観をテーマに、炭治郎や柱、上弦の鬼たちを描いた新規描き下ろしシール全24種を封入。ファン必見のエンターテインメント菓子です♪

第5弾となる『鬼滅の刃マンチョコ＜無限城編＞』は、2020年から続く大人気コラボシリーズの最新作。

ビックリマンならではのタッチで炭治郎、柱たち、そして上弦の鬼まで描き下ろされたシールが全24種揃います。

ノーマルとシークレットを含むラインアップは、コレクション心をくすぐること間違いなし♡ サクサク食感のウエハースチョコと一緒に楽しめる特別な一枚です。

商品詳細＆発売情報

『鬼滅の刃マンチョコ＜無限城編＞』は2025年10月21日(火)より東日本エリア(静岡含む)で先行発売されます。遊技場やアミューズメント施設を除く一般ルートでの販売です。

内容量：1枚入

価格：オープン価格（想定小売価格 172円前後・税込）

シール：全24種（ノーマル＆シークレットあり）

夢のコラボがふたたび♡

『鬼滅の刃』と「ビックリマンチョコ」が約2年ぶりにコラボする本商品。歴代コラボビックリマンの中でもNo.1の出荷数を誇る人気シリーズの続編ということで、大きな注目を集めています。

劇場版公開と同時期に楽しめる特別なチョコレート菓子は、ファンならずとも手に入れたくなるはず。

無限城編をお菓子と一緒に楽しもう♪

ロッテが贈る「鬼滅の刃マンチョコ＜無限城編＞」は、食べて美味しい、集めて楽しいエンタメ菓子です。

全24種のシールは、推しキャラやお気に入りのデザインを探す時間さえも楽しみに♡ 劇場版「無限城編」とリンクしたこの特別なコラボを、ぜひチェックしてみてください。