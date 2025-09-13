大当たりキタッッッ！！【サーティワン】めっちゃキュートな「最新コラボアイス」に注目♡

【サーティワン】では現在、味も見た目もとってもキュートなコラボを実施中！ 今回のコラボ相手は、ミルキーでおなじみ【不二家】の人気キャラクター、ペコちゃん。新作フレーバーからサンデー、カップのデザインまで、ペコちゃんとミルキーを思う存分楽しめるコラボとなっています。そこで今回は、可愛すぎる「最新コラボアイス」をまとめました。

まるでミルキーなカップのデザインに注目

好きなアイスクリームを2つ選べるダブルカップも、今回のコラボで不二家仕様に。「ペコちゃん & ポコちゃん ダブルカップ」では、ミルキーの包み紙をイメージしたデザインもしくは、ペコちゃんとポコちゃんを描いたデザインの2種類から選べます。ミルキーの包み紙をイメージしたデザインは、ところどころアイスクリームの形にアレンジされているのが可愛いポイント！

選べるアイスには限定フレーバーを

今回のコラボに合わせ、9月の新作フレーバーには「ミルキーミルキー」と「ポッピングミルキー」が登場。ミルキーミルキーでは、ミルキーの味をそのまま再現したようなミルクのやさしい甘みが味わえます。また、ポッピングミルキーは不二家とサーティワンをそれぞれ代表する味を掛け合わせた、夢のようなフレーバーです。

「ペコちゃん 生ミルキーサンデー」は、お好みのスモールアイスクリームにホイップクリーム・カラースプレー・ペコちゃんのチョコレート・生ミルキーをトッピングした贅沢なサンデー。トッピングのペコちゃんのチョコレートが印象的で、食べる前からワクワクしてしまいます。

アイスもカップもペコちゃんだらけ

今回のコラボでは「ペコちゃん & ポコちゃん ダブルカップ」を購入する際、スタッフに31Clubアプリ画面を提示すると生ミルキーが貰えたり、コラボ商品の購入ごとに限定ステッカーが貰えたり、嬉しい特典の数々も見逃せません。

【サーティワン】で実施中のペコちゃんコラボの販売期間は、9月30日まで。生ミルキーやステッカーの配布は、いずれもなくなり次第終了なので気になる方は早めにチェックするのがおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：河合 ひかる