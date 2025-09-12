この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「懲役太郎サブチャン」が公開した動画「売名行為？これはモノマネを考えさせる大変なことになる。」で、懲役太郎は、亡くなった歌手・橋幸夫の通夜にモノマネ芸人が扮装したまま参列した件に言及し、モノマネのあり方や故人への敬意、興行側の責任についての考えを述べた。



問題とされたのは、EXILE ATSUSHIのモノマネで知られる芸人が、その姿で通夜に参列し、報道陣の取材に応じ、さらにその様子を自身のSNSに投稿（後に削除）した点だ。これに対し、懲役太郎は「そりゃそう（批判殺到）ですわね」「それはまずいんじゃないかな」と語った。



懲役太郎はモノマネ一般についても「勝手にしていいもんではない」と指摘し、「不必要にデフォルメしたり、何かこう格好悪いことにするような状況」への違和感を示した。自身が声のモノマネを受けた経験から、される側は「不快でしかない」と述べ、「笑える範疇を超えてるんじゃないかな」と線引きを示したうえで、「傷つけないモノマネ」であればよいとの見解を示した。



また、この件を故人への配慮と興行側の管理の問題として捉え、「死者を冒涜するかのようなこと」と表現。興行側が「金儲けのために」誰でも参列できる体制を敷けば問題が起こり得るとして、「（興行側は）こうなるだろうということを想定していなきゃいけない」と管理体制の不備を指摘した。「いじめの原因ってそっからいきません？」とも述べ、モノマネのデフォルメが社会的な問題に連なる可能性に触れた。

