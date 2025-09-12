韓国マクドナルドはBTS（防弾少年団）キャラクター「TinyTAN」ハッピーミールトーイを限定数量で贈呈すると11日、明らかにした。

マクドナルドがハッピーミールトーイとして出すTinyTANのミニフィギュアは計14種類。

フィギュアは2021年にマクドナルドとコラボした「The BTSセット」広告映像の中の衣装を再現した「プレイバックエディション」と、マクドナルドのロゴ衣装を着た「アンコールエディション」の2種類のバージョンで構成されている。

フィギュアはハッピーミール購買時に受けることができ、希望するバージョン1つを選択できる。

マクドナルドの関係者は「ハッピーミールは世代を問わず日常の小さな幸せを伝えるマクドナルドの象徴的なメニュー」とし「今後も持続的にハッピーミールメニューとトーイを通じて多様な楽しみを提供するために努力する」と明らかにした。

ハッピーミールは購買時に1セットあたり50ウォン（約5円）が重症児とその家族を支援する非営利財団韓国ロナルドマクドナルドハウス（RMHC Korea）に寄付されるメニュー。