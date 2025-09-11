この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで「イーロン・マスクの宣戦布告...Appleが絶体絶命のワケ」と題し、実業家のマイキー佐野氏が登場。今回の動画では、テック業界の覇権争いの渦中にいるイーロン・マスク氏が、なぜ今Appleへの批判を強めているのかについて自身の見解を語った。



背景にあるのはiPhoneの停滞だ。シリコンバレーでは「iPhoneはもはや終わった」という空気があり、日本での人気とは裏腹に、開発力の低下や競争力不足が指摘されている。



X（旧Twitter）買収を境に、Tim Cookとの冷戦状態が続き、App Storeの囲い込み戦略が繰り返し批判されてきた。App Storeは新興企業にとって負担が大きく、規制対象として注目されやすい。実際、EUはDMAやDSAを通じて大手プラットフォーマーに圧力を強めており、この流れがマスク氏にとっては追い風となっている。



一方で、Mark Zuckerbergが「Appleは博物館行き」と揶揄するなど、他の経営者からも批判が噴出している。マスク氏は「iPhoneの地位は揺るがない」とあえて口にし、皮肉を込めて注目を集めている。



OpenAIの急速な成長も大きな要因だ。評価額がSpaceXを超える水準に達し、中東からの資金調達やインドでのデータセンター建設など、国際展開が進んでいる。マスク氏はかつてOpenAIに関わったが、Sam Altmanらとの確執から距離を置き、現在はxAIを推進している。そのためAppleとOpenAIの提携は、自身の立場をさらに不利にする脅威だと受け止めている。



さらに、Appleのセキュリティの強さや閉鎖性は、AI企業がユーザーデータを収集して学習する妨げになる。アメリカが中国に遅れを取らないためにはスピード感が重要だが、Appleの姿勢はその流れに逆行しているとマスク氏は主張する。



最後に佐野氏は「マスク氏の行動はビジネス上の合理性に基づく」とし、AppleとOpenAIが築く体制をどう崩すかに注目すべきだとまとめた。詳細な分析は動画本編で語られている。