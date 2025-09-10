【ポップマート】ラブブをゲットする大チャンス！9月11日15時に再入荷するよ。

中国発のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」の「LABUBU（ラブブ）」が欲しい人に朗報！

人気アイテム「THE MONSTERS Big into Energy シリーズ ぬいぐるみペンダント」が再入荷します！

2025年9月11日15時0分から、公式オンラインストアで注文を受け付けます。

最遅発送は11月15日

8月19日までに何度か予約販売がありましたが、注文し忘れた人はチャンスですよ。

なお、8月19日販売分の最遅発送は10月30日でしたが、9月11日販売分の最遅発送は11月15日となっています。

グラデーションカラーが"ゆめかわいい"シリーズです。

価格は1個2255円。ブラインド形式での販売で、ノーマル6種＋シークレット1種のいずれかが入っています。シークレットタイプが当たる確率は1／72なので、当たったらかなりラッキーですよ。

重複なしの「アソートボックス」（6個入り・1万3530円）の販売もあります。

ラブブのぬいぐるみ商品は国内直営店でも取り扱いがありますが、事前抽選による入店整理券の配布タイミングで販売しています。また、整理券配布時に入荷があるわけではありません。

ラブブが欲しい人はこの機会をお見逃しなく。

＜参考＞

POP MART JAPANオンラインストア「THE MONSTERS Big into Energy シリーズ ぬいぐるみペンダント」

（C）POP MART ＆ How2work Limited ＆ Kasing Lung.

（C）POP MART. All rights reserved.

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）