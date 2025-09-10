W杯出場６回のアフリカ強豪が“予選敗退危機”。たとえグループ２位に食い込めたとしてもその先には茨の道【W杯アフリカ予選】
佳境を迎えつつあるW杯アフリカ予選。現地時間９月９日、グループCで３位のナイジェリアが首位の南アフリカとのアウェーゲームに臨んだ。勝って勝点差を縮めたかったが、25分にオウンゴールで先制されると、44分にバッシーのゴールで追いつくのが精いっぱい。痛恨のドロー（１−１）となった。
これで予選８試合を消化したナイジェリアは、首位の南アフリカと勝点６差。本大会出場に危険信号が灯っている。
というのも、今回アフリカの本大会出場枠は「9.5」。９グループの各組１位がストレートインで、各組２位のうち上位４か国がプレーオフに進出し、その勝者（１か国）が大陸間プレーオフに進む。つまり、たとえグループ２位に食い込めたとしても、その先にあるのは茨の道というわけである。
グループCの順位表は以下の通り。
【グループC】
１位 南アフリカ 勝点17／５勝２分１敗／14得点・６失点
２位 ベナン 勝点14／４勝２分２敗／11得点・７失点
３位 ナイジェリア 勝点11／２勝５分１敗／９得点・７失点
４位 ルワンダ 勝点11／３勝２分３敗／５得点・５失点
５位 レソト 勝点６／１勝３分４敗／４得点・12失点
６位 ジンバブエ 勝点４／０勝４分４敗／５得点・11失点
同日、レソトを４−０と下した２位のベナンと、ナイジェリアは勝点３差。プレーオフにさえ進めない可能性もあるわけで、予選敗退危機に直面という意味でも南アフリカ戦のドローは痛かった。
10月開催の予選ラスト２試合、ナイジェリアはアウェーでレソト、ホームでベナンと戦う。果たして、ワールドカップ出場６回を誇るアフリカの強豪はどんな結末を迎えるのか。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
