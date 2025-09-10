ナイジェリアは南アフリカと痛恨のドロー。(C)Getty Images

　佳境を迎えつつあるW杯アフリカ予選。現地時間９月９日、グループCで３位のナイジェリアが首位の南アフリカとのアウェーゲームに臨んだ。勝って勝点差を縮めたかったが、25分にオウンゴールで先制されると、44分にバッシーのゴールで追いつくのが精いっぱい。痛恨のドロー（１−１）となった。

　これで予選８試合を消化したナイジェリアは、首位の南アフリカと勝点６差。本大会出場に危険信号が灯っている。

　というのも、今回アフリカの本大会出場枠は「9.5」。９グループの各組１位がストレートインで、各組２位のうち上位４か国がプレーオフに進出し、その勝者（１か国）が大陸間プレーオフに進む。つまり、たとえグループ２位に食い込めたとしても、その先にあるのは茨の道というわけである。

　グループCの順位表は以下の通り。
 
【グループC】
１位　南アフリカ　　勝点17／５勝２分１敗／14得点・６失点
２位　ベナン　　　　勝点14／４勝２分２敗／11得点・７失点
３位　ナイジェリア　勝点11／２勝５分１敗／９得点・７失点
４位　ルワンダ　　　勝点11／３勝２分３敗／５得点・５失点
５位　レソト　　　　勝点６／１勝３分４敗／４得点・12失点
６位　ジンバブエ　　勝点４／０勝４分４敗／５得点・11失点

　同日、レソトを４−０と下した２位のベナンと、ナイジェリアは勝点３差。プレーオフにさえ進めない可能性もあるわけで、予選敗退危機に直面という意味でも南アフリカ戦のドローは痛かった。

　10月開催の予選ラスト２試合、ナイジェリアはアウェーでレソト、ホームでベナンと戦う。果たして、ワールドカップ出場６回を誇るアフリカの強豪はどんな結末を迎えるのか。

構成●サッカーダイジェストWEB編集部

