【「今日好き」きんりのカップルインタビュー】旅前の出会いから成立まで 交際後に知った意外な一面「想像以上でした」
【モデルプレス＝2025/09/09】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。夏休み編2025」（ABEMA／毎週月曜21時〜）が8日放送の最終回にて、完結。カップル成立となった“きんご”こと内田金吾（うちだ・きんご／17）と“りのん”こと多田梨音（ただ・りのん／17）が、モデルプレスのインタビューに応じ、交際後の近況について明かした。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、3泊4日でオーストラリアのゴールドコーストが舞台となっており、きんごは「ドンタン編」、りのんは「夏休み編2024」「冬休み編2024」からの継続メンバーとして参加した。
2日目朝から追加メンバーとして登場したきんご。りのんは早速2ショットへ誘い、きんごへの気持ちを伝えた。きんごは、旅を通じて、りのん、ゆま（谷村優真／高校2年）、ねね（時田音々／高校2年）の3人から想いを寄せられ、告白タイム直前までなかなか答えを出せずにいた。そんなきんごに、りのんはきんごにラストの2ショットで自身の気持ちを書いた花くじを用意。一途な思いを懸命にアピールし続けたりのんの思いが届き、見事カップル成立となった。
― カップル成立おめでとうございます。お互いの第一印象はいかがでしたか？
きんご：シゴデキ（「すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。」ABEMA）という企画で話したのが初めてでした。SNSも見ていたのですが、元気な子という印象で、実際に会ってもよく話してくれますし、面白くて、イメージ通りの第一印象でした。
りのん：初めてシゴデキで話したときは、元気なイメージだったのですが、女の子とあまり話さなさそうだなと思っていました。私も話せないタイプだったので、ペアになったときは不安でしたが、明るく、話しやすくて楽しかったです。
― 「今日好き」の旅ではいかがでしたか？
りのん：旅のときは、多分緊張していて静かだなと思いました。
きんご：そうですね。緊張して旅モードでした（笑）。
― お二人とも継続でしたが、今回はどんな想いで参加しましたか？
きんご：1年ぶりの継続で、久しぶりだったのですが、「この人と決めた人がいたらその人と付き合おう」という気持ちで行って、良い人が見つかりました。
りのん：夏、冬、夏、初めて参加したときからちょうど1年で3回目ということで、3回目の正直。絶対に良い人と出会いたいという意気込みで参加しました。
― お互いの好きなところを教えてください。
りのん：不意に優しさを見せてくれるところです。例えば、道が分かれていて、違う方向に行きそうになったときに「こっちだよ」と引っ張ってくれるところが好きポイントです！
きんご：僕が惹かれたのは、このほわほわしているところ。良い意味ですごく元気なのですが、やるときはやる。パンやお菓子作りなど料理もできるところがかっこいいというギャップがあります。料理企画で一緒にグラタンを作ったときに、いろいろと引っ張ってもらいました。
― きんごさんは最後まで悩んでいたと思いますが、一番の決め手となったポイントはありましたか？
きんご：最後のアピールタイムです。りのんちゃんが用意してくれた花くじを引いたら「りのんを選んでくれたら絶対幸せにします」と書いてあって、りのんちゃんとなら一緒に幸せになれると思いました。
りのん：きんご君が来てほしいと言っていましたが、2日目の朝まで来なくて、切り替えようと思っていたときに現れたので、まずびっくりしました。しゅん君（倉澤俊／高校2年）がその日の夜に誘ってくれていたのですが、最初からきんご君のことが気になっていました。
― ライバルも多かったと思います。手応えを感じた瞬間はありましたか？
りのん：ないです。大体私から誘っていたので、緊張しすぎていろいろな実感がなかったです。すごく不安だったのですが、放送を観たら意外と喋れていて良かったです。
― 女子からの告白でしたが、心境はいかがでしたか？
りのん：1周回って緊張していなくて、告白のことを考えたら緊張するので、ねねとずっと遊んでいました（笑）。告白のために歩いて向かったら、（きんごが）泣いていてすごく驚いたのですが、自分の言いたいことは固めていたので、そこまで緊張はしなかったです。
― 旅中で一番辛かったことはありますか？
きんご：最後の告白のときです。いろいろな想いがこみ上げたのと、誰かを選んだことで、誰かを傷つけてしまうのではないかと不安に思いました。
りのん：3日目の朝に泣いてしまったのですが、それは布団で喋っていたときにきんご君がねねを朝デートに誘って行ったときで、去年も同じような形で気になる人が他の人にフライング告白をしていたので、不安に感じました。
― 一番楽しかった思い出はありますか？
きんご：クジラを見に行ったときが一番楽しかったです。
りのん：クジラを見ることができたのは嬉しかったです。
きんご：りのんちゃんが手押し相撲で勝って誘ってくれたことも、離島で2ショットをしたことも嬉しかったですし、全て含めて一番楽しかったです。
― 放送を観て、驚いたことはありますか？
りのん：すーちゃん（すみれ／高校1年）といおう君（榎田一王／高校3年）の縄跳びが可愛かったです。予告でも2人がぶつかるシーンがいっぱい出ていて、可愛いと思っていたのですが、全部観たら全部可愛かったです。
― 交際の近況についても教えてください。
きんご：毎日LINEをしています。「今何している？」「家出たよ」など報連相をしっかりして、細かいことも話していますし、すごく充実しています。
― 電話もされますか？
きんご：予定が合わなかったり、部活で遅くなったり、梨音ちゃんが早く寝る良い子で、僕が帰っている途中に寝ているときもあるので、時間が合わないときはあるのですが、予定が合うときは電話をします。
― 電話ではどんなことを話していますか？
きんご：ほぼLINEと変わらないです。
― 遠距離恋愛に対しての不安はありませんでしたか？
きんご：（りのんが）良い子なので、不安は全くないです。
りのん：返信も早いですし、不安に思ったことはないです。
― 交際後に新たに知った意外な一面はありますか？
きんご：料理ができると聞いていたのですが、想像以上でした。
りのん：いつも笑っていて元気ですが、不意にサッと助けてくれるところです。
― お互いに直してほしいところはありますか？
りのん：あります！
きんご：早いですね（笑）。
りのん：前も言ったのですが、例えばLINEを2件送ったとしたら、下の方しか返信がこないんです。たまに遡って返信してくれますが、大体スルーされます。
きんご：そうなんです。一番下しか見ていなくて…。5個送られてきたうちの一番下だけ返してしまって、上の返信を忘れてしまったことがありました。気をつけます。
― 喧嘩はしますか？
きんご：したことないです。
― 今後どんな関係を築いていきたいですか？理想のカップル像を教えてください。
りのん：楽しい雰囲気でいきたいです。
きんご：自分たちのペースで、自由気ままに楽しくやっていきたいと思います。
― これからどんなデートをしたいですか？
りのん：制服ディズニーをしようとずっと言っています。
きんご：日付はまだ決めていないのですが、「プリクラを撮ろうね」など流れはある程度決めています。あとはユニバにも行きたいです。
― 目の前にいますが、お互い相手に伝えたいことはありますか？
きんご：これからもよろしくね。
りのん：りのんは優柔不断だから決めてほしいな〜。
きんご：分かりました。
― 最後に、応援してくれた視聴者の方へメッセージをお願いします。
きんご：たくさんの応援メッセージをいただいていて、これからもきんりのを応援してくれるファンの方が増えてくると思うので、その期待に応えられるように僕個人としても、カップルとしても頑張ります。
りのん：「きんりの頑張ってほしい」など、たくさん嬉しいコメントをいただけて、すごく嬉しいです。応援してくれている方にも恩返しできるように頑張っていきたいです。
（modelpress編集部）
2008年8月20日／高校2年／福岡／175cm
2008年6月7日／高校2年／大阪／160cm
