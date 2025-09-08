カウンセラーが警鐘「40代で気づかぬうちに陥る“ネガティブの罠”には理由があった」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeの人気健康系チャンネル「ココヨワチャンネル」のカウンセラー・作家Ryota氏が、新動画『【意外すぎる】40代以降の急な不安・落ち込みの原因7つ／知らず知らずストレスになっていることとは？』を公開。40代から突然感じるネガティブな気持ちや不安の“意外な原因”について、具体的な対処法と共に解説した。
Ryota氏は冒頭、「最近ネガティブだなと感じていませんか？」と視聴者へ問いかけながら、決して自分の“思い”や“性格”自体を責めるのではなく、「ぜひとも環境面や自分の変化に目を向けて」と呼びかける。
1つ目のポイントはホルモンバランスの乱れ。年齢とともに筋肉量が減少し、男性も女性もホルモンが大きく変化して「やる気が出ない」「挑戦できない」と感じやすくなると指摘。「運動や食生活の見直しで“1日10回のスクワット習慣”から始めましょう」とアドバイスしている。
2つ目は体力の衰え。「体力がないとメンタルもダウンしやすい」と語り、自身の過去の疲労体験を紹介。「1日1回ラジオ体操をするだけでも、体全体の筋肉をまんべんなく使えます」と運動の具体的ハウツーも示した。
3つ目と4つ目にはミッドライフクライシス（中年の危機）や考える量の増加を挙げ、「人生の折り返し地点で“このままでいいのか”と考え込んでしまい、脳疲労や不眠につながる」「忙しさで“考えること”がどんどん増え、それだけで落ち込むきっかけに」と分析。自身の経験も踏まえ、「価値観に基づいて選択を」とし、「自分が満足するものを書き出して納得を探すこと」を勧める。
5つ目は若い頃と同じルーティンを続けていること。「20代と同じ夜更かしや暴飲暴食を40代で続けると、一気に体への負担が増え、老化や白髪が加速する」と語り、「眠る時間や食べる量は年齢に応じて見直すべき」と“生活習慣アップデート”の必要性を訴えた。
外見的な変化によるストレスも見逃せない。「40代は髪や体型の変化で自信を失いがち」としつつ、「寝る時間を確保し、日々一定の運動で外見の維持を」と具体策を示した。
最後に、人とのふれあいの重要性について「良好な関係を持ち、なんでもない会話がオキシトシン分泌を促し、孤独感を和らげる」と、年齢と共に希薄になりがちな人間関係の再構築も呼びかける。
動画の締めくくりとして、Ryota氏は「40代から急に感じる落ち込みの“本当の理由”は、多くが体力やホルモンバランス、生活習慣の変化に潜んでいる」「自分を責めず、生活を見直し少しずつ改善することで“心も保たれる”」と強調。「今後も健康的なアドバイスを続けていくので、ぜひチャンネルや概要欄もチェックしてほしい」と、前向きなメッセージで動画を締めている。
Ryota氏は冒頭、「最近ネガティブだなと感じていませんか？」と視聴者へ問いかけながら、決して自分の“思い”や“性格”自体を責めるのではなく、「ぜひとも環境面や自分の変化に目を向けて」と呼びかける。
1つ目のポイントはホルモンバランスの乱れ。年齢とともに筋肉量が減少し、男性も女性もホルモンが大きく変化して「やる気が出ない」「挑戦できない」と感じやすくなると指摘。「運動や食生活の見直しで“1日10回のスクワット習慣”から始めましょう」とアドバイスしている。
2つ目は体力の衰え。「体力がないとメンタルもダウンしやすい」と語り、自身の過去の疲労体験を紹介。「1日1回ラジオ体操をするだけでも、体全体の筋肉をまんべんなく使えます」と運動の具体的ハウツーも示した。
3つ目と4つ目にはミッドライフクライシス（中年の危機）や考える量の増加を挙げ、「人生の折り返し地点で“このままでいいのか”と考え込んでしまい、脳疲労や不眠につながる」「忙しさで“考えること”がどんどん増え、それだけで落ち込むきっかけに」と分析。自身の経験も踏まえ、「価値観に基づいて選択を」とし、「自分が満足するものを書き出して納得を探すこと」を勧める。
5つ目は若い頃と同じルーティンを続けていること。「20代と同じ夜更かしや暴飲暴食を40代で続けると、一気に体への負担が増え、老化や白髪が加速する」と語り、「眠る時間や食べる量は年齢に応じて見直すべき」と“生活習慣アップデート”の必要性を訴えた。
外見的な変化によるストレスも見逃せない。「40代は髪や体型の変化で自信を失いがち」としつつ、「寝る時間を確保し、日々一定の運動で外見の維持を」と具体策を示した。
最後に、人とのふれあいの重要性について「良好な関係を持ち、なんでもない会話がオキシトシン分泌を促し、孤独感を和らげる」と、年齢と共に希薄になりがちな人間関係の再構築も呼びかける。
動画の締めくくりとして、Ryota氏は「40代から急に感じる落ち込みの“本当の理由”は、多くが体力やホルモンバランス、生活習慣の変化に潜んでいる」「自分を責めず、生活を見直し少しずつ改善することで“心も保たれる”」と強調。「今後も健康的なアドバイスを続けていくので、ぜひチャンネルや概要欄もチェックしてほしい」と、前向きなメッセージで動画を締めている。
YouTubeの動画内容
関連記事
Ryota「無理しないことこそ現代の生き方」日本に心の病が増える背景を徹底解説
カウンセラー・作家Ryotaが明かす「“呆れる”と関係は事実上終わり」悩める人必見の人間関係終焉サイン
Ryota「議論は人間関係を壊すだけ」“賢い人ほど議論をしない”7つの理由を語る
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。