なにわ男子×Aぇ! groupによる冠特番『なにわ×Aぇ!の超合体できるかな？』放送決定！“見たことのない”を生み出す実験バラエティー

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なにわ男子とAぇ! groupの2組がタッグを組み、本来は交わらない要素を掛け合わせて“見たことのない”を生み出す実験バラエティー『なにわ×Aぇ!の超合体できるかな？』が、9月23日22時から放送されることが、両グループのインスタライブで発表された。この番組では、なにわ男子とAぇ! groupが2グループに分かれ、学生たちと共に圧巻の“超合体”を披露する。

■書道パフォーマンスとマーチングバンドの超合体パフォーマンスに挑戦！

西畑大吾・大西流星・高橋恭平（なにわ男子）、正門良規・小島健・佐野晶哉（Aぇ! group）の6人は、音楽にのせてダンスと共に作品を書き上げる書道パフォーマンスとマーチングバンドの超合体パフォーマンスに挑戦。書道パフォーマンス甲子園全国大会優勝校とマーチングバンド全国大会金賞受賞校という強豪校と共に、究極パフォーマンスを創り出す。

■世田谷学園・物理部が製作するカラクリ装置“セタゴラスイッチ”と超合体！

道枝駿佑・長尾謙杜・藤原丈一郎・大橋和也（なにわ男子）、末澤誠也・草間リチャード敬太（Aぇ! group）の6人は、サッカー元日本代表・中澤佑二とオリンピック金メダリスト・卓球の水谷隼と共に、東京屈指の進学校・世田谷学園・物理部が製作するカラクリ装置“セタゴラスイッチ”と超合体。なにわ男子とAぇ! groupの6人と、中澤・水谷は、自然現象の原理や法則を利用して製作するカラクリ装置作り、そして、カラクリ装置をつなぐ“人間神業装置”として参戦する。

特番放送決定を受けて、なにわ男子、Aぇ! group各グループのリーダー・大橋和也、小島健からコメントが到着。

デビュー前、カンテレでAぇ! groupとともにレギュラー番組（『なにわからAぇ! 風吹かせます！』2019年11月～2021年3月関西ローカルで放送）を持っていた大橋は「ずっとお世話になってきたカンテレさんの番組で、僕たちなにわ男子とAぇ! group、2グループのかけ合いが流れる、しかも全国に放送されるっていうのは、本当にうれしいなって思います！ 今回、学生の皆さんと一緒に、汗水流して青春を謳歌（おうか）できて、とても楽しかったです！ はじめて挑戦することだらけで、みんなで何か1つのものを作れたことが、感慨深かったです。この気持ちを、見てくださる全国の皆さんに感じてもらえたらうれしいです。一生懸命頑張ったのでぜひ見てください！」とコメント。

続けて、小島は「この番組では、なにわ男子とAぇ! groupが新たな挑戦をさせていただいています。超合体という聞き馴染みのないワードがテーマなんですが、正直ロケ史上1の難しさ、達成感を感じました。学生というアツく、若く、儚い存在である方々とご一緒させていただき、超合体という言葉を少し理解しました。笑」と、笑顔で語る。

2グループがカンテレで一緒に番組に臨むのは、2024年11月に放送された『なにわからAぇ! 風吹かせます！～陸海空から関西の魅力を届けまSP～』（2025年11月29日放送※関西ローカル）以来、約1年ぶり。

大橋は「みんなやっぱり良い意味で変わってないな～っていうのは感じますね。唯一ちょっと変わったところを挙げるなら、みんなちょっとずつ大人な考えになりました（笑）。あとは、これまでこのメンバーだと絶対になかったんですけど、僕が“まわし”に挑戦しました！ 末澤とリチャ（リチャード）にも“え？大橋がまわしで大丈夫なん？”って言われちゃいました（笑）。やってみての手ごたえはばっちりです（笑）！ これまで挑戦してこなかった“大橋和也のまわし”も、ぜひ全国の人たちに見てほしいなと思いますね！」と、ニッコリ。

小島は「見どころは、普段一緒にいてあまり感じることがないAぇ! groupの佐野のモテ具合です。学生から、僕では聞けなかった黄色い声援が聞こえ、妬みました」と、ロケ時のエピソードを明かした。

なにわ男子とAぇ! groupが汗水流し、学生たちと共に“見たことのない”超合体を生み出した『なにわ×Aぇ!の超合体できるかな？』は、9月23日22時よりカンテレ・フジテレビ系（全国ネット）で放送。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系『なにわ×Aぇ!の超合体できるかな？』

9月23日（火・祝）22:00～23:24※全国ネット

出演：

なにわ男子（西畑大吾 大西流星 道枝駿佑 高橋恭平 長尾謙杜 藤原丈一郎 大橋和也）

Aぇ! group（正門良規 末澤誠也 草間リチャード敬太 小島健 佐野晶哉）

岡田圭右（ますだおかだ）

劇団ひとり

＜書道パフォーマンス×マーチングバンド＞

西畑大吾・大西流星・高橋恭平（なにわ男子）

正門良規・小島健・佐野晶哉（Aぇ! group）

＜カラクリ装置“セタゴラスイッチ”×一流アスリート＞

道枝駿佑・長尾謙杜・藤原丈一郎・大橋和也（なにわ男子）

末澤誠也・草間リチャード敬太（Aぇ! group）

中澤佑二（サッカー）

水谷隼（卓球）

■関連リンク

『なにわ×Aぇ!の超合体できるかな？』番組サイト

https://www.ktv.jp/super-gattai/

なにわ男子 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/56

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/157