Number_iが、9月15日に新曲「Numbers Ur Zone」を配信リリースすることが決定。このたびグループの公式Instagramにて、メンバーの岸優太が圧巻のダンスを披露するトレーラー映像が公開された。

■冒頭からラストまで目が釘付けとなること請け合いの「Trailer “N”」

9月22日に、2ndフルアルバム『No.II』をリリースする、Number_i。新曲「Numbers Ur Zone」は、同作からの先行シングルとなる。

「Trailer “N”」として公開された映像でフィーチャーされるのは、ダイナミックなサウンドに乗せて、豪快なダンスを披露する、岸優太の姿。

力強さ、スピード、しなやかさ、躍動感、すべてがハイレベル。光量が落とされた逆光気味の屋内を舞台に、主にシルエットで見せる映像だが、時おり表情を垣間見ることができる瞬間もあり、そのハードさから渾身のパフォーマンスであることがビンビンに伝わってくる。

わずか10秒程度の動画だが、冒頭からラストまで目が釘付けとなること請け合い。コメント欄にも「圧巻」「ヤバい」「鳥肌」といった単語が次々と飛び交っている。