「綺世のシュートまじでおかしい」上田の“弾丸ショット”にファン歓喜「カメラ追いつかんくらい速いやん」【日本代表】
米国遠征中の森保ジャパン。現地時間９月３日、始動３日目の全体練習は冒頭15分が公開された。
その様子を収めたYouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』の練習動画でまず見逃せないのが、ロンドで気迫十分の長友佑都だ。ボールを奪う側の“鬼役”になると、集中を高めてパスコースを切り、堂安律をガッツリとけずるようなシーンも。チームの雰囲気を高める意味で、このベテランの振る舞いはやはり心強い。
そして何よりインパクト抜群だったシーンが、上田綺世の弾丸シュートだ。これが大きな反響を呼び、動画のコメント欄にはファン・サポーターから歓喜の声が寄せられている。
「綺世1人だけシュートの威力レベチ」
「綺世のシュートでザイオンが反応できてないのどんだけ速いん」
「綺世のシュートカメラ追いつかんくらい速いやん」
「やっぱり上田のシュート強い！」
「上田シュート早すぎるし上手すぎやろ」
「綺世のシュートまじでおかしい」
「上田綾世のシュートバケモンやん」
９月６日のメキシコ戦もしくは９日のアメリカ戦で、上田の“ファイヤーショット”が火を吹くか。このストライカーのフィニッシュワークに注目したい。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
【動画】長友がロンドで堂安をけずる!?
９月６日のメキシコ戦もしくは９日のアメリカ戦で、上田の“ファイヤーショット”が火を吹くか。このストライカーのフィニッシュワークに注目したい。
