「あなたの業界は『儲かるor儲からない』どっち？儲かる業界は"この5つで決まる！"」と題された動画で、マーケティング侍・りゅう先生が、現代ビジネスで生き残るための“競争優位の5大構造”について熱く語った。動画冒頭でりゅう先生は、「同じ価格、同じ機能、同じエリアであっても、なぜかこの会社が選ばれる構造」がいかに重要かを強調。「真似されても負けない構造、真似されにくい構造をどのように作っていくのか。今から言う5つを皆さん、強化していただければ、ライバルが出てきた時にビクともしないビジネスができる」と語りかけた。



まず第一に挙げられたのが「ブランディング」だ。りゅう先生は「商品やサービスのクオリティよりも、信頼や物語、単なる“名前”で選ばれる状態を目指すべき」と力説。その例として「コカ・コーラやAppleのように、同じスペックでも選ばれるブランド力が重要」だとし、「ブランディングは積み重ね型モデルだから、新規参入者が一朝一夕に真似できない堀になる」とアドバイスした。



続く第二の構造は「乗り換えコストの高さ（スイッチングコスト）」だ。「お客さまが他社に乗り換えることが面倒くさい、コストがかかる状態を意図的に設計することが重要」とし、ビジネス現場での取り組み方として心理的・金銭的・構造的三層からなるコスト設計について具体例を元に紹介。「顧客個別のカルテ作成や、コミュニティ設計、担当者との人間関係、独自UIや連携システムなどで“抜けられない沼”を作り出せ」と語った。



第三は「法規制や特許による外部バリア」。「競合が模倣できないよう商標登録や特許申請、自治体認証マークなどで“守られる壁”を築くべき」としたうえで、「自社が業界の“旗振り役”となることで、立場自体を堀にする工夫も重要だ」と持論を展開した。



さらに第四として「ネットワーク効果」を紹介。これは「使う人が増えれば増えるほどサービスやプロダクトの価値自体が上がる構造」で、「会員制プラットフォームや紹介制度、アワード（表彰制度）等を作り、ユーザー数やエンゲージメントが自然なバリアになる」と解説。「利用者同士を絡め取り、継続したい環境を演出せよ」と提言した。



最後は「規模によるコスト優位性」。大企業では価格勝負が基本だが、「中小企業でも“商品やサービスを絞り、徹底的に無駄をゼロ化”すれば高利益モデルが作れる」ことを、自身の経験談も交えて語った。



動画の締めくくりでりゅう先生は、「今回の5大構造は、ビジネスマンや投資家のみならず全ての経営層が常に意識すべき内容」と繰り返し呼びかけて締めくくった。