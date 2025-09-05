9月5日 発売 【「ダイダラ」コミックス2巻】 価格：880円 【KとV ～女子高生が契約したヴァンパイアが思ってたのと違った話～】 価格：880円 【先生はソレに気付かない。】 価格：880円

【拡大画像へ】

ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載している3タイトルの新刊コミックスをそれぞれ9月5日に発売する。

今回発売されるのは髙橋碁飯氏の「ダイダラ」2巻、早坂ガブ氏の「JKとV ～女子高生が契約したヴァンパイアが思ってたのと違った話～」1巻、トナミショウ氏の「先生はソレに気付かない。」1巻で、価格は各880円。

「ダイダラ」2巻

著者：髙橋碁飯氏

【あらすじ】

サイバーパンク×妖怪SFアクション

念願だった警察組織「陰陽寮」に、入ることとなった大太郎とミケ。組織での活動を通じて、"ヨーカイ"は軍事用に遺伝子操作された、改造人間だと知る2人──。

そして大太郎も知らない、大太郎の秘密に触れることになり……!!

書泉ブックタワーと書泉グランデにて「『ダイダラ』2巻発売記念フェア」開催

色紙や複製原画の展示、髙橋碁飯氏直筆サイン入り複製原画の抽選プレゼントに加え、購入特典として色紙イラストカードも用意されている。

【購入特典】

□「『ダイダラ』2巻発売記念フェア」のページ

応援書店にて特典を配布

刊行を記念し、応援書店にて髙橋碁飯氏描き下ろしのイラストカードが配布される。15点の描き下ろしイラストはヒーローズ史上最多となる。

【購入特典】

※購入特典は原則、店頭にてお買い上げいただいた方に配布されます。各書店様のECサイトでご購入いただいた場合に特典が付かない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。

「JKとV ～女子高生が契約したヴァンパイアが思ってたのと違った話～」1巻

著者：早坂ガブ氏

【あらすじ】

ホラー映画が大好きな女子高生・暁は外国で仕事をしている父親から吸血鬼・マスオの世話を頼まれてしまう。顔は美しいが性格はぶっとんでいるマスオは処女の血を求めて暁の家だけでなく学校でも大暴れするのだった！ 面倒見がいい暁は、学校の先生や人狼の先輩も巻き込んでマスオを人間社会に順応させようと奮闘するが――？

処女の血が大好きな吸血鬼とホラー映画好きな女子高生の契約から始まるラブコメディ！

「ツイキュー～刑事ポチの追嗅事件簿～」1巻も同時発売！ 記念の2作品合同キャンペーン開催

「JKとV ～女子高生が契約したヴァンパイアが思ってたのと違った話～」1巻に合わせて、早坂ガブ氏の「ツイキュー～刑事ポチの追嗅事件簿～」1巻が日本文芸社より同日9月5日に発売される。

早坂ガブ氏の2作品同時刊行を記念して、応援書店で「JKとV ～女子高生が契約したヴァンパイアが思ってたのと違った話～」1巻または「ツイキュー～刑事ポチの追嗅事件簿～」1巻を購入すると、早坂氏描き下ろしのマンガカードがもらえる。なお、早坂氏の出身地で現在も在住する岩手県では、限定版の描き下ろしマンガカードも用意されている。

応援書店では早坂氏描き下ろしのカラーイラストを使用したポスターやポップも展開される。

【購入特典】

岩手県

岩手県以外

□応援書店一覧のページ

「先生はソレに気付かない。」1巻

著者：トナミショウ氏

【あらすじ】

マンガ家の蓮沼先生はホラーやオカルトが大好き。だが、霊感ゼロなので大好きな幽霊や超常現象を見ることができない。担当編集者で霊感がある守時は、蓮沼先生に連載の打ち切りを伝えにいったのだが――。

そこで彼が見たものは蓮沼先生の熱心なファンで守護霊の夕陽ちゃんだった。彼女は蓮沼先生の漫画が大大大好きで、幽霊になった後も蓮沼先生を見守っていたのだ。

蓮沼先生が蒐集した呪物に封印されていた怨霊・ハコちゃんも巻き込み、守時と夕陽ちゃんは蓮沼先生に売れるマンガを描いてもらえるように奮闘するが――!?

マンガ家と守護霊と怨霊の三角関係ラブコメ、はじまります！

(C)髙橋碁飯 / ヒーローズ

(C)早坂ガブ / ヒーローズ

(C)トナミショウ / ヒーローズ