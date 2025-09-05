節水型トイレカー 「レストルームビークル　リバイオ」を9月6日・7日に展示！にいがた防災産業展

ユニトライクは、2025年9月6日(土)・7日(日)の2日間、ぼうさいこくたい2025in新潟の併催イベント「にいがた防災産業展」に出展します。

にいがた防災産業展

主催： 新潟県産業労働部産業政策課

場所： 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター 展示ホールB

会期： 2025年9月6日(土)・7日(日)

展示ブースには、微生物を活用して水を再生するユニット型ウォーターチェンジャー(R)「リバイオ」を搭載した節水型トイレカー「レストルームビークル リバイオ」を展示します。

令和6年能登半島地震で活躍し、新潟県知事表彰技術賞を受賞、大阪・関西万博 新潟県ブースにも展示されたユニット型ウォーターチェンジャー「バイオランドリー」。

その技術が、自動水栓シンクと一体となり、ユニット型ウォーターチェンジャー「リバイオ」として生まれ変わりました。

新たな機能として、自動水栓・プレフィルターによるゴミの除去・TDSセンサーによる水質管理機能を追加。

さらに使いやすくなったこの製品をぜひ会場で体感してみてください☆

トイレカー内部

■ぼうさいこくたい2025in新潟

主催： 防災推進国民大会2025実行委員会

(内閣府・防災推進協議会・防災推進国民会議)

場所： 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター

会期： 2025年9月6日(土)・7日(日)

会場の新潟県ブースでは同社のユニット型ウォーターチェンジャー(R)「バイオランドリー」も展示しています。

