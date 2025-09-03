この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が解剖！パラマウントとスカイダンスの合弁の裏でラリー・エリソンが握る“議決権78%”の真実

「合弁の裏に巨額の節税。パラマウントとスカイダンスの合弁の真の目的についてお話しします」と題した動画で、実業家のマイキー佐野氏がハリウッドの大手、パラマウントとスカイダンスの合弁劇を深掘り。今回のYouTubeでは視聴者からの質問に答える形で、表に出にくい資金の流れと支配構造を追いながら徹底解説した。



冒頭で佐野氏は「運用の部分だったりとかっていうのはラリー・エリソンが握ってますから、これは会社としても使われる可能性がある」と指摘。『合弁』の舞台裏に巨額の節税や資金運用の意図が隠れていると明かす。動画ではまずパラマウントとスカイダンスの歴史や特徴を整理。パラマウントは100年以上の老舗で、『ゴッドファーザー』や『インディ・ジョーンズ』、『ミッション・インポッシブル』、『スタートレック』、『トランスフォーマー』などの名作映画や番組を手掛けてきた。



一方、スカイダンスは設立20年に満たない比較的新しい制作会社で、実業家ラリー・エリソン（オラクル創業者）の息子デイビッド・エリソンが経営する。佐野氏は「スカイダンスは圧倒的な資金力と制作力を武器に、ハリウッドで大躍進を遂げた。まさに親子揃って富豪の一族だ」と語る。



そして、クローズアップされるのは支配構造だ。エリソン一族が実質的に議決権を掌握する設計になっており、運用・資本政策はラリー・エリソン、経営実務はデイビッド・エリソンという役割分担が見えてくる。報道の中立性を打ち出す体制づくりや、親子で割れる政治スタンスが経営判断にどう影響するかも見どころになる。



テック統合も進む。オラクルのクラウド化、AI活用、アニメ制作の効率化といった取り組みが、ストリーミング競争の中でどこまで効果を出すのか。スカイダンスのゲームスタジオをパラマウントにどう転用するのかも注目点だ。



この動画は、節税と資金運用がハリウッドの力学をどう変えるのか――その先を知りたい人には見どころ満載の回だ。議決権の仕掛け、テック統合の実像、政治リスクのさばき方まで、合弁の設計図とその先の一手を、核心部分まで確認したいなら本編を見逃せない。