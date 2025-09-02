■ROLANDは阿部とディナーしたことも明かしている

【写真】阿部亮平とROLANDのツーショット／ROLAND似⁉の宮舘涼太

ROLANDが阿部亮平とのツーショットを公開した。

ROLANDはInstagramで

「カリスマックスのあべちゃんの服装めちゃくちゃしっくりくるじゃん！と思ったら立ち入り禁止の衣装だった…！納得。」

とSnow Manの新曲「カリスマックス」の阿部の衣装についてもコメントを寄せ、ふたりでディナーしたことも明かしている。

ROLANDと阿部はTBS『それSnow Manにやらせて下さい』の立ち入り禁止エリア潜入企画で過去に共演。その時のふたりの衣装が黒スーツにサングラスと、「カリスマックス」の衣装とそっくりだというこということで、当時のオフショットも添えられている。

さらにROLANDは

「カリスマックス中毒性あるからあれでシャンパンコール作ろ。歌舞伎町でも流行らせます！」

とも宣言している。

また、ROLANDはYouTubeに公開された「カリスマックス」Dance Practice動画に登場する宮舘涼太の姿をXに載せ、「転生したらスノーマンのセンターだった件。」ともつぶやいている。

宮舘はDance Practiceに、薔薇のシャツに金髪ロン毛のサングラスとROLANDを彷彿とさせる格好で登場している。