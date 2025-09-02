能登半島の被災地にサプライズ登場

昨年元日に発生した能登半島地震の爪痕がまだ残る石川県七尾市で2日、地元・石川県出身の松井秀喜氏が主宰するNPO法人「Matsui 55 Baseball Foundation」が少年野球教室を開催。松井氏とともに、イチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）がサプライズ参加した。

イチロー氏は「僕も神戸の震災を経験しているので、去年能登で被害に遭われた方々の痛み、苦しみ、悲しみを想像します。僕ができることは野球でしかない。それも僕1人というのはどうなのかと考え、松井選手と2人でできたらいいなと思いました」とサプライズ訪問の理由を明かした。

この日夕方、能登北部および中部に住む小学4〜6年生55人が七尾市城山野球場に集結。イチロー氏は「僕は年齢的には松井選手の1個上なんですよ。人間的にはだいぶ下なんですけど。（以前から）ぜひ一緒に野球教室ができたらいいね、という話をしていました」とジョークをまじえて挨拶した。

照明灯の明かりに照らされながら、松井氏は最初、打撃投手役を務め、子どもたちを相手に熱投。イチロー氏は外野で、手本を示しながら守備の指導に当たり、その後松井氏に代わって打撃投手を務めた。

松井氏は自らフリー打撃も披露。フィールドは両翼91.5メートル、中堅120メートルとやや狭めだったが、8スイングで右翼席へ2発打ち込み、子どもたちから拍手と歓声を浴びた。

松井氏は2日前の8月31日、イチロー氏の率いる草野球チームが愛知県名古屋市のバンテリンドームで行った「高校野球女子選抜VSイチロー選抜KOBE CHIBEN」に参加。3回に豪快な3ランを放った。毎年恒例となっているこの試合に、松井氏は昨年から参加しており、イチロー氏は“お返し”に松井氏主宰の野球教室に足を運んだ格好。日米を股にかけて活躍した2大スターのコラボの機会が増えているのは、ファンにとって嬉しい限りだ。（Full-Count編集部）