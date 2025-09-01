·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öpovo2.0¡×¤Ë¤Æ¤ª»î¤·¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã1TB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¡×¤È¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã60GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ
|povo2.0¤Ë¤Æ¤ª»î¤·¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã1TB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¡×¤È¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã60GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¡×¤¬Äó¶¡Ãæ¡ª
KDDI¤ª¤è¤Ó²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¤Ï1Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öpovo2.0¡×¡Ê https://povo.jp/ ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤ª»î¤·¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤·¤ÆÂçÍÆÎÌ¤Î¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã1TB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã60GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¡×¤ò2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë0¡§00¤«¤éÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã60GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¤Ï1¥«·î´ÖÅö¤¿¤ê5GB¤ò1,100±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ç¤¡¢¥Ç¡¼¥¿ÍøÍÑÎÌ¤¬»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý¸º¤·¤Æ¤â½ÀÆð¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢ÄÌ¾ï990±ß¤ÇÄó¶¡Ãæ¤Î¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã3GB¡Ê30Æü´Ö¡Ë¡×¤è¤ê¤âËè·î¤â¤¦¾¯¤·¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â1Ç¯´Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¡ÖÍè¤Æ¤ª¥È¥¯¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤ª¥È¥¯¡×¡¢¡ÖÂ³¤±¤Æ¤ª¥È¥¯¡×3¤Ä¤Î¤ªÆÀ¤ÊÆÃÅµ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö#1Ç¯´Ö¤ª¥È¥¯¤Å¤¯¤·¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Æ±ÍÍ¤ËÂ¾¼Ò¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¡ÊMNP¡Ë¤Ç·ÀÌó¤Î¾å¤Ç²ÃÆþ¤«¤é7Æü´Ö°ÊÆâ¤ËÂÐ¾Ý¤Î1Ç¯´Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¹ØÆþ³Û¤ÎÈ¾³ÛÊ¬ÁêÅö¤Îau PAY »Ä¹â¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¡ÖËÜµ¤³ä¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã1TB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¤Ç¤Ï19,080±ßÁêÅö¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Æ1¥«·îÅö¤¿¤êÌó85GB¤¬¼Â¼Á1,590±ß¡¢¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã60GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë¤Ç¤Ï6,600±ßÁêÅö´Ô¸µ¤µ¤ì¤Æ1¥«·îÅö¤¿¤ê5GB¤¬¼Â¼Á550±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¹ØÆþ¤ÏÂ¾¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤Ê¤É¸þ¤±¡Öpovo2.0¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
povo2.0¤Ï¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë·î³Û´ðËÜÎÁ0±ß¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ2021Ç¯9·î¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·î³Û´ðËÜÎÁ0±ß¤Î¥Ù¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤ò·ÀÌó¤Î¾å¤Ç6¼ïÎà¤Î¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤äÄÌÏÃÄê³Û¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖÄÌÏÃ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
·î³Û´ðËÜÎÁ0±ß¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÍÆÎÌ¤ÎÄÉ²Ã¡Ê¹ØÆþ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤âÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬Á÷¼õ¿®ºÇÂç128kbps¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤¬»È¤¨¡¢ÄÌÏÃ¤â22±ß¡¿30ÉÃ¡¢SMS¤âÁ÷¿®¤Ï3.3±ß¡¿ÄÌ¡Á¡Ê¼õ¿®¤ÏÌµÎÁ¡Ë¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Á°½ÒÄÌ¤ê¤ËÄ¹´ü´Ö¡Ê180Æü´Ö°Ê¾å¡Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÍøÍÑÄä»ß¤ä·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
|¥«¥Æ¥´¥ê¡¼
|¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Ì¾
|ÎÁ¶â¡¿²ó
|¥Ç¡¼¥¿¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã1GB¡Ê7Æü´Ö¡Ë
|390±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã1GB¡Ê180Æü´Ö¡Ë
|1,260±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã3GB¡Ê30Æü´Ö¡Ë
|990±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã20GB¡Ê30Æü´Ö¡Ë
|2,700±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã30GB¡Ê30Æü´Ö¡Ë
|2,780±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã60GB¡Ê90Æü´Ö¡Ë
|6,490±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã120GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë
|21,600±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã60GB¡Ê90Æü´Ö¡Ë
|6,490±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã150GB¡Ê180Æü´Ö¡Ë
|12,980±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã300GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë
|24,800±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã300GB¡Ê90Æü´Ö¡Ë
|9,834±ß
|¥Ç¡¼¥¿ÄÉ²Ã360GB¡Ê365Æü´Ö¡Ë
|26,400±ß
|¥Ç¡¼¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê6»þ´Ö¡Ë
|250±ß
|¥Ç¡¼¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê24»þ´Ö¡Ë
|330±ß
|¥Ç¡¼¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê7Æü´Ö¡Ë12²óÊ¬
|9,834±ß
|ÄÌÏÃ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
|5Ê¬°ÊÆâÄÌÏÃ¤«¤±ÊüÂê
|·î³Û550±ß
|ÄÌÏÃ¤«¤±ÊüÂê
|·î³Û1,650±ß
|Î±¼éÈÖÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹
|·î³Û330±ß
¥¢¥×¥êÌ¾¡§povo2.0¥¢¥×¥ê
²Á³Ê¡§ÌµÎÁ
¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡§¥Ä¡¼¥ë
³«È¯¼Ô¡§KDDI³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡§1.46.0-JP
Android Í×·ï¡§Android 7.0 °Ê¾å
Google Play Store¡§https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.kddi.kdla.jp
¥¢¥×¥êÌ¾¡§povo2.0¥¢¥×¥ê
²Á³Ê¡§ÌµÎÁ
¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡§¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£
³«È¯¼Ô¡§KDDI CORPORATION
¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡§1.46.0
¸ß´¹À¡§iOS 13.0°Ê¹ß¤Þ¤¿¤ÏmacOS 11.0°Ê¹ß¤ÈApple M1°Ê¹ß¤Î¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿Mac¡¢visionOS 1.0°Ê¹ß¤ÎApple Vision¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
App Store¡§https://itunes.apple.com/jp/app/id1554037102?mt=8
