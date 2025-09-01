甘色なのに「キレイに穿ける」1万円以下で着回しやすい「美シルエットのスラックス」

シーンも合わせるトップスも選ばない、いわゆるデニムがわりの万能パンツ。いまの時季に欲しい気楽さはありつつ、“単なるラク”には見せないためのセレクト基準とそのメリットを生かした着方の幅をコーディネートで検証。





色で遊んでも品よく着地する「先細テーパード」

ピンクテーパードパンツ／MANGO



コンサバなムードの細身テーパード。正統派な見た目をいいことに、色でハメをはずすミルキーピンクというセレクトで目新しさも。やや黄みがかったピンクだから、意外にもベージュ感覚で合わせられる。







ゆるいタンクトップを正しつつ柔和な色みで適度にリラックス

ピンクパンツは着まわし。黒タンクトップ／サクラ（インターリブ） 黒バッグ／アレスタジオ（ギャルリー・ヴィー 丸の内店） 黒リボンミュール／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）



腰位置ではくローライズに、タンクトップを無造作にイン。ラフに着くずしてもルーズに傾かないのはパンツ以外が全部シャープな黒だから。





(キレイを保てる可愛い色)

【着回しパターンも含めた全20スタイル】≫白と黒に似合う「ピンクの選び方」シンプルで大人っぽい「組み合わせの成功例」