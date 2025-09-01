Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramを更新。『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』静岡公演のオフショットを公開した。

【画像】玉森裕太のライブオフショット／玉森裕太のメガネ姿＆肉体美

Kis-My-Ft2は現在、5月21日にリリースしたニューアルバム『MAGFACT』を引っ提げたアリーナツアーを開催中。8月30・31日の2日間、静岡・エコパアリーナでライブを行った。

■玉森裕太「Thank you 静岡!! 楽しかったね♪ またね！」

玉森は「Thank you 静岡!! 楽しかったね♪ またね！」と綴り、ステージ裏やリハーサル中のステージで撮影した写真をポスト。

黒衣装にリムレスメガネをかけて腕を組んでいる姿やインパクト抜群の赤衣装を纏っている姿、頭からスカーフを巻いている姿、さらに胸筋の盛り上がりが伝わる上半身裸の写真など全14枚を公開した。

ファンからは「ビジュ最高」「カッコよすぎて気絶する」「二度見した」「眼福」「胸筋すごすぎる」「筋肉ヤバっ」といった声が寄せられている。

■メガネ姿の玉森裕太

■玉森裕太の肉体美