胃と脳の「隠れた電気信号の同期」がメンタルヘルスに影響しているとの研究結果
人間の腸には1億個以上の神経細胞があり、その機能や脳に及ぼす影響から「第二の脳」とも呼ばれていますが、腸とつながっている「胃」と脳の関連についてはあまり研究されてきませんでした。新たな研究では、胃と脳の電気信号が同期している人ほど、メンタルヘルスの問題が多いことが示されました。
Stomach-brain coupling indexes a dimensional signature of mental health | Nature Mental Health
The 'stomach’s brain’ is more in sync with the mind during mental distress
https://health.au.dk/en/display/artikel/the-stomachs-brain-is-more-in-sync-with-the-mind-during-mental-distress
Hidden Rhythms Between Your Stomach And Brain Could Shape Your Mood : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/hidden-rhythms-between-your-stomach-and-brain-could-shape-your-mood
胃は迷走神経を介して脳と直接つながっていますが、メンタルヘルスと消化管に関する研究の多くは小腸や大腸などの下部消化管に焦点を当てており、食道や胃を含む上部消化管に焦点を当てたものはほとんどないとのこと。
論文の筆頭著者であり、デンマーク・オーフス大学の神経科学者であるリア・バネリス氏は、「胃はほとんど無視されてきました。ほとんどの研究は腸内細菌と下部消化管系に焦点を当てています」と述べています。
今回、オーフス大学とドイツ人間栄養研究所などの研究チームは199人の被験者から、fMRIで撮影した209の脳領域にわたる完全な脳スキャンデータと、Electrogastrography(経皮的胃電図)で測定した胃の電気信号のスキャンデータ、そしてメンタルヘルスに関するアンケートを収集しました。
胃には独自の神経系があり、食事をしていない時でも約20秒ごとに電気信号の波が発生し、心臓の鼓動のような一定のリズムを刻んでいるとのこと。データを統計的に分析した結果、脳波と胃の電気信号のパターンが同期している人ほど、不安・うつ病・ストレスといった精神的問題のリスクが高いことが判明しました。一方、パターンの同期が弱い人ほど、メンタルヘルスと幸福度が良好だったと報告されています。
バネリス氏は、「私たちの研究結果は、胃のリズムが感情的な幸福感にも深く結びついていることを示唆しています」「心理的ストレス下にある人の場合、胃と脳のつながりが実は強すぎるのかもしれません」と述べました。
また、論文の共著者でありオーフス大学の臨床医学科教授を務めるマイカ・アレン氏は、「私たちは直感的に、体と脳のコミュニケーションが強くなることは健康の兆候だと考えています。しかしここでは、胃と脳の連携が異常に強いことが、心理的負担の増大と関連しているようです。おそらく、システムが緊張状態にあるためでしょう」とコメントしました。
今回の研究は、あくまで胃と脳の電気信号の関連性を示したものであり、因果関係を示したものではありません。そのため、胃の活動が精神疾患を直接引き起こしているのか、あるいはその逆なのかを知るには、さらなる研究を行う必要があります。
それでも研究チームは、胃と脳の電気信号のパターンは客観的かつ測定可能であり、身体的なリズムに基づいたメンタルヘルスの生理学的指標の開発につながる可能性があると考えています。また、将来的には胃の電気信号を調整することで、精神疾患を治療したり症状を緩和したりできるかもしれません。
アレン氏は、「特定の薬や食べ物が胃のリズムに影響を与えることが知られています。将来的にはこの研究が、患者が感じていることだけでなく、体と脳の相互作用に基づいて治療をカスタマイズするのに役立つかもしれません」と述べました。