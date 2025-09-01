宮粼駿監督作『もののけ姫』が、スタジオジブリが監修した4Kデジタルリマスターとして10月24日より全国のIMAX劇場にて期間限定上映されることが決定した。

人間と自然の衝突を壮大なスケールで描き、1997年7月12日の初公開時には、観客動員1,420万人、興行収入193億円（※2020年の再公開により、現在は観客動員1500万人、興行収入201.8億円 ※興行通信社調べ）という前人未到の大ヒットを記録、社会現象を巻き起こした『もののけ姫』。主人公アシタカとサン、タタラ場に生きる人々、そしてシシ神の森に棲む神々の交錯する運命を描き、国内外で高い評価を得ている。

今回の4Kデジタルリマスターでは、映像の細部に至るまで鮮明になり、森の緑やキャラクターの表情、そして壮大なアクションシーンがより一層際立つ映像に。特にIMAXでの上映では、高精細な映像とクリアなサウンドが、まるで物語の世界に入り込んだかのような没入感を生み出す。

あわせて公開された劇場公開用のビジュアルには、大胆にももののけ姫・サンが被る土面が大きくレイアウトされている。（文＝リアルサウンド編集部）