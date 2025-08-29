¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¡×½©Åß¥¢¥¤¥Æ¥à¿·ºî¤¬È¯Çä¡¡¥½¥Ã¥¯¥¹¡È¿·¥«¥é¡¼¡É¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥«¡¼¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¤â
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¡×¤Î½©Åß¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò8·î29Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½©Åß¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô2Ëü800Â¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¿·¿§¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥é¥¤¥ó¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê429±ß¡¢°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤È¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê429±ß¡Ë¤Ë¥Ü¥ë¥É¡¼¤ä¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼¤¬ÄÉ²Ã¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢9·î12Æü¤«¤é¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤äÃå¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡×¡Ê2990±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡×¡Ê2990±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¡Ê3990±ß¡Ë¤Î¿·ºî¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£