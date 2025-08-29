27日、再婚と第1子誕生が明らかになったのが、俳優の船越英一郎（65）。「女性セブンプラス」によると、お相手はかねて交際が伝えられていた女優でチョークアーティストの松下萌子（42）。一昨年の秋ごろに妊娠がわかり、それから入籍し昨年の夏に出産していたという。ベビーカーを押す松下と愛犬のコードを持つ船越のツーショット写真からは幸せな様子が伝わってくる。

【秘蔵記事】松居一代と英一郎の結婚に猛反対 船越パパは正しかった（2017年）

船越といえば、2001年に結婚した松居一代との泥沼離婚劇が記憶に新しいだろう。バツイチ子連れの松居と初婚の船越の結婚生活は、当初から波乱含みだった。

「2人の結婚に反対していた船越の父、英二さんが披露宴を欠席。英二さんは07年に亡くなるまで、一度も松居と顔を合わせていません」（芸能ライター）

それに発奮するかのように、松居は自身が建てた3億円豪邸に船越の稽古場を造るほか、関係者に船越の出演番組を知らせるハガキや贈り物を送るなど、献身ぶりを見せていた。

「“2時間ドラマの帝王”の地位を不動のものにした船越もそれに応えるかのように、松居の連れ子を実の子のようにかわいがり、夫婦円満ぶりがバラエティー番組で取り上げられ、06年には『いい夫婦の日』にちなんで贈られるパートナー・オブ・ザ・イヤーを受賞。しかし、地方ロケに出ていた船越の浮気を疑って頻繁に電話がかかってくるほか、携帯を真っ二つに折られるなど、その陰で船越が強いられていたのが辛抱の日々でした。松居の長男が大手企業に就職した際、自ら会社に挨拶に訪れるなど、船越は離婚直前まで気にかけていましたが……」（女性週刊誌記者）

しかし、15年にさすがの船越も離婚を決意せざるを得なくなった出来事が起こったという。

■川島なお美さんとの関係を突然暴露

「松居が出版した本の記者会見で、その前月に亡くなった故・川島なお美さんと船越の過去の交際関係についてある記者が質問し、松居は『結婚して3年目、川島さんと船越が人生のひとときを歩んでいたということを知りました』と衝撃告白をしています。この発言を知った船越はすぐに松居に抗議の電話をしています。一部でこの記者は松居の仕込みだったのではという噂が出るほど、不可解なものでした」（大手芸能プロダクション関係者）

17年、船越の浮気を疑った松居が自身のブログやYouTubeで繰り広げたのが、船越を一方的に攻撃する“松居劇場”と言われた騒動だった。

「浮気を疑われた船越側は事実無根として名誉毀損で松居を提訴。泥沼の法廷闘争の末、17年12月に離婚が成立しています。船越が松居との結婚生活で“地獄”を経験していたのを間近で見ていただけに、あれから8年、ようやく幸せを掴んだ船越を祝福する声が多くの関係者からあがっています」（芸能ライター）

船越は65歳にして初めて誕生した実子に目を細めているという。

◇ ◇ ◇

一時期の松居一代の「スパークぶり」を見ると、やはり、船越英二は正しかった。関連記事【秘蔵記事】松居一代と英一郎の結婚に猛反対 船越パパは正しかった（2017年）…では、船越パパの先見の明について伝えている。