aespa・NINGNING、“FILA”人気モデルのABCマート限定カラーを着用！「ひと目で気に入りました！」

aespaのNINGNINGが、“FILA”の2025年秋冬シーズンモデルに就任。“FILA”人気モデル“Echappe（エシャッペ）”のABCマート限定カラー「MILK TEA」を着用したビジュアルおよびムービーが公開された。

■NINGNINGが次々と魅力的なポージングを披露

今回のビジュアルムービーでは、「Echappe MILK TEA（エシャッペ ミルクティー）」が持つ柔らかな印象と上品さを表現。グローバルに活躍しているアーティスト・NINGNINGの、大人かわいらしいポップな魅力と、レトロかつカラフルなデジタルエフェクトを取り入れた、トレンドのY2Kをモチーフにした世界観の作品となっている。それぞれのシューズに合わせたスタイリングや、NINGNINGの表情にも注目だ。

また撮影現場では、NINGNINGがシューズに合わせて次々と魅力的なポージングを披露。圧倒的な存在感を放ち、アーティストとしてのプロフェッショナルな一面を見せた。

一方で、カットがかかると一転、明るく自然体な人柄が現れ、現場も終始和やかな雰囲気に包まれた。プロフェッショナルな姿勢と飾らない魅力が共存するNINGNINGの姿に、スタッフ一同が引き込まれる瞬間も多く見られた。

■NINGNINGのインタビュームービーも同時公開

同時公開されるインタビュームービーでは、2025春夏に続いてFILAのモデルを務めることになった2025秋冬シーズンの撮影の感想や、「ミルクティー」にまつわるエピソード、カラー名にちなんだ「冬に楽しみなこと」など、NINGNINGの素顔が垣間見えるトークが収められている。

■NINGNING インタビュー

