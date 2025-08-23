この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本文冒頭：本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。

YouTubeで自身の暮らしを発信する”シンプルに暮らす40代OL”あきさんが、新たに公開した動画『【一人暮ら女性】災害時停電に備えて』で、災害時において本当に必要な備えについて独自の視点を語った。

冒頭であきさんは「大変です。見落としてました。備蓄よりも大事なもの」と切り出し、食料や水などの備蓄に加えて“電源の確保”の重要性を強調。「災害時停電したら、どんなに水や食料があっても、この暑さはエアコンなしでは耐えられない」と実体験に基づいた危機感を口にした。

今回あきさんが導入したのは、わずか5.7kgのコンパクト設計が特徴の『Jackery Solar Generator 500 New』。A4サイズより小さいため「女性でも楽々運べる」「ネックだった収納にも困らない」と便利さをアピールした。また、「本当にエアコン動くのかな？って思ったけど、ちゃんと動きました」と実際にエアコンの可動を確認した内容を伝えている。

さらに、「お日様の力を借りてソーラーパネルで充電すれば、毎日でも使えちゃう」と日常使いにも便利だと紹介。視聴者に対し「もしもに備えて、自分の身は自分で守ろう」と呼びかけ、自立した防災意識の大切さを伝えた。

動画の締めくくりには、「Amazonや公式サイトで使える5%クーポンも、よかったら使ってね」と、お得情報も添えて、実用性と親しみやすさの両面から災害対策を推奨した。

