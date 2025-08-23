オペラ「マイラッシュ」から限定色ブルーベースブラック誕生♡自然なのに印象的な目元に

イミュが展開する大人気マスカラ「マイラッシュ アドバンスト」から、秋限定色となる「ブルーベースブラック」が2025年8月21日（木）より登場します。累計出荷本数1,500万本を突破し、ドラッグストア売上個数No.1※を誇るロングセラーシリーズに待望の限定カラーが仲間入り。黒の深みとブルーパールの透明感を掛け合わせた絶妙な発色で、洗練されたまなざしを叶えてくれます。※1 インテージSRI+調べ（2024年1月-12月 マスカラ市場購買個数シェア）

秋限定「ブルーベースブラック」が登場

価格：1,100円（税込）

「マイラッシュ アドバンスト」から新登場する限定色「06 ブルーベースブラック」は、黒をベースにブルーパールを忍ばせたカラー。

角度によってさりげなくブルーがきらめき、黒単色にはない抜け感を演出します。まつげをくっきり見せながら重くならず、透明感ある瞳を引き立てるのが特徴です。

発売日：2025年8月21日（木）

カラー：06 ブルーベースブラック（限定色）

取扱店：全国のバラエティストア／イミュ公式オンラインストア

高機能マスカラで印象的なまつげに

「マイラッシュ アドバンスト」は、自然なロング効果と際立つまつげを叶える高機能フィルムマスカラ。

独自の液で繊維なしでも毛先までスッと伸び、ダマのない仕上がりに。液ツキがよく速乾性も高いため、忙しい朝も失敗知らずです。

さらに、細いスリムブラシで目のキワまでキャッチし、汗・皮脂・涙・こすれに強いのにお湯で簡単オフできるのも魅力。ナチュラルだけど印象的なまなざしを簡単に手に入れられます。

tamimoon描きおろしイラストも公開

今回の限定色発売に合わせて、人気イラストレーターのtamimoonさんとコラボレーション。

描きおろしイラストでは、ブルーベースブラックが持つアンニュイな魅力を表現。キャラクター「RIKU」がまとうビジュアルは、公式サイトや店頭什器で公開されています。

アートとコスメの融合で、限定色の世界観をより楽しむことができますよ♡

秋のまなざしを「限定色」でアップデート

オペラ「マイラッシュ アドバンスト」から登場する限定色「ブルーベースブラック」は、黒の深みとブルーパールの透明感を兼ね備えた唯一無二のカラー。

ナチュラルで上品なのに、角度によって光を放ち、澄んだ瞳を引き立てます。高機能マスカラの使いやすさに加え、限定イラストとのコラボも必見。

この秋は、マイラッシュの限定色で大人の洗練アイメイクを楽しんでみませんか？