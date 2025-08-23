◇第107回全国高校野球選手権第15日 決勝 日大三 1―3 沖縄尚学（2025年8月23日 甲子園）

日大三（西東京）は決勝で沖縄尚学に敗れ、2011年以来14年ぶり3度目の優勝はならなかった。

打線が沖縄尚学の先発投手・新垣有絃（2年）を打ち崩せなかった。初回1死二塁から3番・本間律輝主将（3年）の右中間適時二塁打で先制したものの、4回1死満塁を逃してからは好機をつくれずじまい。8回2死からは相手エース末吉良丞（2年）に封じられた。今大会2本塁打の4番・田中諒（2年）も不発に終わった。

決勝の先発投手を任された今大会初登板の谷津輝（3年）は3回3安打1失点。4回から登板の2番手・山口凌我（3年）が6回、先頭打者に初めて安打を許すと、エース近藤優樹（3年）が3番手としてマウンドへ上がった。近藤は2死までこぎつけたものの、4番・宜野座恵夢（3年）に左前適時打を浴び、1―2と勝ち越された。8回2死二塁でも宜野座に左中間を破られる適時二塁打を打たれ、3点目を失った。

01、11年に全国制覇を果たした小倉全由前監督が23年3月で勇退し、部長・コーチとして小倉氏を26年間支えてきた三木有造監督が就任。3年目の今年は「三木体制」1期生だった3年生を中心に、伝統の強打とチームワークで勝ち上がってきた。準々決勝は関東第一（東東京）との東京対決を制し、準決勝では県岐阜商を延長タイブレークの末に撃破。三木監督は「本当に一日一日、この1カ月で全然人が変わった。何か手の届かないところに行っちゃったような」と選手たちの成長に目を細めていたが、頂点にはあと一歩届かなかった。