パチンコの仕組みを伝える説明としては120点だ。8月22日に放送された「パーラーカチ盛りABEMA店」に、パチンコ大好き芸人としてレインボー・ジャンボたかおが出演。パチンコ初心者であるアイドル2人に、流れるように大当たりや連チャンの仕組みを伝えると、その分かりやすさに共演者から「寸分違わず、合ってます」と絶賛された。

【映像】初心者必見！ジャンボたかおの超絶わかりやすいパチンコ講座

今回は「カチ盛り徹底討論 パチンコ VS スロット」と題してパチンコ派、スロット派に分かれてそれぞれ魅力をアピールしたり、相手の問題点を指摘したりと、激論を交わすことになった。中立な立場の審査役の中には、パチンコ・スロットともに初心者であるアイドルグループToi Toi Toiのさくらもも、星野ティナの2人も含まれた。

討論対決で先制パンチを決めたのは、パチンコ派のジャンボたかおだった。人気機種「新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜」を例に、「捻ると玉が出ます」と超初心者向けの解説をスタート。「玉が出たら、ヘソの部分にスポット玉が入る。すると抽選とうのが始まります」と玉の流れを伝えると、大当たり確率1/319.7というスペックについて「319個のピンポン玉が入った箱があったとして、1個だけ当たりがある。当たりがどれかなと思って引いて、当たりじゃなかったら戻す。戻したらもう1回引く。これを繰り返すのがパチンコ」と一気に伝えた。

よくある誤解としては、大当たり確率1/319であれば、1回転させたら次は1/318、次は1/317と当たりやすくなっていく、というもの。実際にはいくら回しても確率は1/319のままなので、319回転させても大当たりしないケースは十分にある。この説明に、ペカるTV・たなちゅうは「寸分違わず、合ってます」と絶賛した。

さらにジャンボたかおは、連チャン（RUSH）の性能についても説明。「当たりました、やったー！となったら、2分の1くらいで楽しい『RUSH』に入る」とコメント。実際のスペックとしては、大当たり確率1/99.4の状態でST163回転になり、継続率は約80.7％だ。「RUSHは1500発が約81％でループします」とシンプルな形で伝えると、さらに「トランプが5枚あるとするでしょ。1枚がハズレで、ハズレじゃない4枚を引き続ける限り、ずっと1500発が出てくる」と、5枚のうち当たりの4枚を引く確率＝80％だとして解説すると、共演者たちからは一斉に「わかりやすい！」という声が飛んでいた。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）


